¿Corre peligro el rosco de ‘Pasapalabra’? Antena 3 responde

Pasapalabra vuelve a la actualidad por culpa de una sentencia judicial. Esta vez ha sido la Audiencia Provincial de Barcelona, que ordena a Atresmedia, propietaria de Antena 3, a cesar la emisión del programa. Esta decisión llegar por una demanda presentada por MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V. contra Atresmedia e ITV.

El grupo Holandés de comunicación continúa con su lucha para que se reconozca que son los propietarios intelectuales de El Rosco. Tras perder en primera instancia el pasado mes de febrero, ahora llegan buenas noticias para los reclamantes.

La sentencia exige a Antena 3 una indemnización de 50.000 euros por los daños causados y a cesar la emisión de esta prueba del programa. Pese a que esto podría parecer que el programa corre peligro, lo cierto es que es una sentencia recurrible, algo que sin duda Antena 3 hará.

Según ha podido saber Happy FM, esta noticia no ha provocado alarma en Atresmedia, ya que se trata de un largo camino judicial que no acaba más que empezar. Fuentes de la compañía aseguran que el programa no corre peligro en ningún caso y que los espectadores lo podrán seguir viendo cada tarde como es habitual.

¿De dónde viene esta polémica?

Esta disputa no es nada nuevo, ya que desde hace años existe una disputa por los derechos de la prueba estrella de Pasapalabra. Por un lado está el formato del programa, basado en The Alphabet Game, en el que no estaría la prueba más emocionante.

#Audiencias I 📈 @PasapalabraA3 sigue disparado, un día más, con 2.986.000 seguidores y un 25,6% Arrasa a +18,9 puntos de su inmediato competidor El concurso de @RobertoLealG se lleva el #MinutoDeOro y suma 5.560.000 espectadores únicos Líder también del Target Comercial pic.twitter.com/fts6fL5NHi — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) November 17, 2022

El Rosco nació años más tarde, cuando se introdujo en el año 1998 en Passaparola. El concurso italiano estaba basado en el formato de The Alphabet Game, pero con la prueba estrella siendo un añadido del original. Su éxito provocó la pelea de ambas productoras.

En definitiva, los magistrados de la audiencia de Barcelona creen que los derechos del programa (sin El rosco) son de ITV, mientras que la prueba final que decide el ganador del bote es propiedad de MC&F. Atresmedia solo dispone del permiso de ITV, pero no de MC&F, por lo que ordena que deje de utilizarla.