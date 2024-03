‘Pasapalabra’: lista de invitados del 13 al 15 de marzo de 2024

Pasapalabra continúa sumando dinero a su gran bote, que ya pasa de 1.600.000 euros y por el que Óscar García y Moisés Laguardia siguen luchando cada tarde. Para conseguir su objetivo contarán en los próximos días con tres invitados y ayudantes famosos que estarán en plató desde el 13 y hasta el 15 de marzo.

Antonio Velázquez

El actor será invitado y concursante de Pasapalabra en los próximos días. Se trata de una cara conocida gracias a películas como Tengo ganas de ti, Seis puntos sobre Emma y Mi gran noche. En el mundo de las series también ha gozado de gran éxito como Sin Tetas no hay paraíso, Tierra de Lobos, Hermanos o Los Nuestros, entre otras.

En los últimos meses ha participado en la serie La Promesa, donde se metió en el papel de Mauro, aunque su participación en la serie ha terminado hace semanas.

Nuria Fergó

Conocida por su participación en la primera edición de Operación Triunfo, la andaluza ha continuado ligada a la música tras su salida de la academia más famosa de España. Tras publicar un disco de rancheras que le ha llevado a un gira de promoción por México continúa centrada en su carrera como actriz.

En estos momentos se encuentra de gira con la obra Mi última noche con Sara, de la que es protagonista y en la que puede sacar a relucir su calidad como cantante.

Thais Blume

La actriz se dio a conocer gracias a series como Sin tetas no hay paraíso o El Principe y Servir y proteger. Acaba de estrenar la serie Una vida menos en Canarias, que está disponible para los suscriptores de la plataforma atresplayer, además de estar centrada en su propio marca de joyas, de la que es imagen y también diseñadora.

Se trata de una de las caras habituales de programa, por lo que tendrá que demostrar que es una experta en las pruebas y ayudar a su equipo con la mayor cantidad de segundos.

Jesús Castro será invitado de Pasapalabra los próximos días

El actor es uno de los famosos que no es fácil ver en este tipo de programas, tanto que no guarda buen recuerdo de su paso por MasterChef Celebrity, programa del que llegó a decir que es «un Gran Hermano de cacerolas», dejando claro que no le gustó lo que vivió.

Será su primera vez en la etapa de Pasapalabra en Antena 3, donde tendrá que esforzarse al máximo en las pruebas para ayudar a los concursantes a sumar segundos.