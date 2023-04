‘Pasapalabra’ confirma sus invitados del 13 al 17 de abril de 2023

Pasapalabra renueva a sus invitados en el plató, por lo que dirá a adiós a los cuatro famosos que han estado en los últimos días ayudando a los concursantes. Roberto Leal dará la bienvenida a cuatro nuevos personajes desde el 13 y hasta el 17 de abril.

Javi Martín

Fue presentador del mítico Caiga Quien Caiga en su primera etapa en Telecinco. Pese a la fama, el actor ha tenido que lidiar con los problemas mentales, que casi le llevan a suicidarse en el año 2011 por culpa del transtorno bipolar que sufre.

«Un día en el salón de mi casa, una voz interior me dijo: ‘Tírate por la ventana’. Me empecé a dar manotazos en la cabeza. Pero no se fue. Viví constantemente durante meses con ese pensamiento en la cabeza. Hasta que un día me apoyé en la barandilla de mi terraza inclinado para tirarme…», confesó en una entrevista para El Mundo.

David Otero vuelve como invitado a Pasapalabra

Antes conocido como ‘El pescao’, se trata de un invitado clásico de ‘Pasapalabra’ desde su etapa en Telecinco y también ahora en Antena 3. El música saltó a la fama como integrante de ‘El canto del loco’, donde toco el cielo de la industria musical.

Cuando el grupo decidió tomarse un respiro indefinido decidió, al igual que su primo Dani Martín, comenzar una carrera musical en solitario como cantante en el año 2010. Su último trabajo es su disco ‘Otero y yo’, con el que ha logrado un importante éxito hasta el momento.

Nuria March

Se trata de una de las empresarias más exitosas de nuestro país. Perteneciente a la familia March, una de las más poderosas en el sector empresarial y bancario, en los años 80 desarrolló su carrera como modelo, aunque se hizo conocida por su matrimonio con Jaime Martínez-Bordiú, nieto del dictador Francisco Franco.

Aquella época ya la dejó atrás y está centrada en su agencia de comunicación, especializa en el mundo de la moda y el lujo.