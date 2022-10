Pablo Motos sorprende al intentar colar un bulo sobre Will Smith en ‘El Hormiguero’

Una noche más, El Hormiguero regresó con una nueva entrega. Tras la visita de Barbara Lennie y Eduard Fernández, el programa presentado por Pablo Motos recibió la visita de Penélope Cruz, Luis Tosar y Juan Diego Botto, que acudieron para presentar su nueva película, En los márgenes, que llegará a los cines este viernes.

Al hilo del inminente estreno de la película, Trancas y Barrancas propusieron a los actores jugar a verdad y mentira. Un juego en el que Pablo Motos aprovechó su amistad con Will Smith para intentar colar alguna mentira, no obstante, le pillaron a la primera.

Tanto los actores como el presentador debían contestar a las preguntas de las hormigas del programa y cada uno de ellos decidiría si mentía o si estaba diciendo la verdad. El presentador de El Hormiguero fue el primero en jugar, respondiendo a la pregunta de sí había estado alguna vez en casa de Will Smith.

«¡Vaya pregunta! Sí, si ha salido hasta en prensa, lo sabe todo el mundo», respondió Pablo Motos, intentando colar un bulo sobre lo que ocurrió aquel día, señalando que Will Smith quería replicar El Hormiguero en Estados Unidos. «Casi nos compran el programa en la BBC, pero al final nada», resumió el presentador.

No obstante, el presentador levantó las sospechas con su testimonio. «¿En la NBA tampoco lo compraron?», «Estuviste en casa de Will hablando de esto, pero tú no sabes inglés…», le dijeron las hormigas, sonrojando a Pablo Motos.

«Yo creo que lo he visto un poco nervioso», interrumpió Penélope Cruz, antes de levantar el cartel de mentira al igual que Juan Diego Botto. «Es todo verdad, salvo que he estado en su casa. ¿Cómo me has pillado? Me he puesto colorado…», se justificaba Pablo Motos Motos entre risas.