Pablo Motos habla claro en ‘El Hormiguero’: «Nunca había sentido vergüenza de ser español»

El Hormiguero ha cerrado la semana con la música de Young Miko como invitada, pero la noticia del acuerdo entre el PSOE con ERC para la investidura de Pedro Sánchez se ha convertido en uno de los temas principales de la tertulia de actualidad. El que más claro habló sobre el tema fue Pablo Motos, que no dudó en dejar clara su opinión.

La cesión de Sánchez a los independentistas ha centrado la conversación, siendo el punto estrella la condonación por parte del Estados de 15.000 euros de deuda que la Generalitat tiene con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Esta medida ha sido la que más comentarios ha provocado en la mesa del programa, estando todos en contra.

«Llevo toda mi vida en los medios de comunicación, que ya son unos años, y nunca había sentido vergüenza de ser español, nunca me había pasado», ha arrancado el valenciano su turno.

«Si viajo fuera y me preguntan que de dónde soy, diré que soy europeo porque no quiero decir que soy español, de un lugar donde parece ser que hay presos políticos y, por lo tanto, este no es un sitio libre», ha continuado Pablo Motos. Tras estas palabras, el restos de tertulianos apuntaba que el problema es que ese relato es completamente falso, pero que fuera de España puede estar calando en mucha gente.

Cristina Pardo, además de hacer un resumen a los espectadores de la situación, ha dado su opinión: «A mí me parece poco igualitario, no somos iguales en derechos, en deberes ni en enfrentar las deudas, me sorprende que el PSOE vaya en contra de la igualdad, uno de sus principios fundacionales».

Al escuchar a su compañera de mesa y amiga, Tamara Falcó ha mostrado su malestar: «Es indignante, pero ¿cuál es la forma de frenar todo esto?». La marquesa de Griñón se hacía esta pregunta, pero ninguno de sus compañeros ha sabido qué responder.