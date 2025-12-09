‘OT 2025’: ¿quién fue el expulsado y lista de finalistas de la Gala 12 de ayer, lunes 8 de diciembre?

La pasada noche del 8 de diciembre, los suscriptores de Prime Video fueron testigos de una nueva entrega de OT 2025. El popular formato de música se ha convertido en uno de los más vistos del momento, de eso no cabe duda. Pero, como toda buena aventura que se precie, su final está cerca. El final de una aventura que pondrá nombre al próximo ganador del concurso. Eso sí, antes de llegar a ese punto, anoche se pudo conocer el nombre del último expulsado. Un adiós que, como no podía ser de otra manera, ha despertado muchas emociones. Pues, nadie quiere irse a estas alturas del concurso.

Como comentábamos en líneas anteriores, el final de OT 2025 está cada vez más cerca. El próximo lunes, 15 de diciembre, los suscriptores de la plataforma de pago podrán ver el gran desenlace de esta edición. El momento más esperado de la temporada donde uno de los concursantes se coronará como ganador. Pero, ¿quién será? Claudia Arenas, Cristina, Guille Toledano, Olivia, Tinho y Guillo protagonizaron una semifinal completamente arrolladora. Un encuentro televisivo donde tuvieron que defender sus temas para poder hacerse un hueco en la gran final. Pero, uno de los nominados tuvo que decir adiós.

¿Quién ha sido el último expulsado de ‘OT 2025’?

Siguiendo con la temática del formato, tras las actuaciones de los concursantes, Míriam Rodríguez apareció en el plató para revelar el nombre de los favoritos del público. De esta manera, Cristina, Guille Toledano y Claudia fueron los que se llevaron el apoyo de los espectadores. Pero, la ganadora indiscutible fue Cristina, por lo que ha sido coronada como la última favorita del talent show.

Fue entonces cuando Chenoa se puso seria y reveló el nombre del expulsado y, por lo tanto, el joven que se quedaba a las puertas de la final. «Los espectadores de Operación Triunfo han decidido con el 60% de los votos que el concursante que debe ser el quinto finalista de esta edición sea Tinho», exclamó. De esta manera, Guillo Rist se convirtió en el undécimo expulsado y Tinho se unió a la lista de finalistas de la edición.

El final de una aventura para Guillo Rist que afrontó con pena, pero con mucha deportividad. Y es que, parece ser que el tema de Say my name, que interpretó en la gala, no terminó de convencer a la audiencia. Pues, el joven contó con el 40% de los votos del público.

Finalistas de ‘OT 2025’

Al final, solamente los mejores pueden llegar a la final. Por ello, tras la expulsión de Guillo Rist, los nombres quedaron claros. Claudia Arenas, Cristina, Guille Toledano, Tinho y Olivia fueron proclamados finalistas de la edición. ¿Quién se alzará con la victoria? En tan solo una semana se podrá conocer el nombre del vencedor. Pero, las apuestas ya han comenzado.

Y es que, no son pocos los que indican que todo podría quedar entre mujeres. Pues, Cristina y Olivia son dos de las voces más potentes de OT 2025. Sin embargo, todo puede pasar. Pues, la última palabra la tiene la audiencia.