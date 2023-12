‘OT 2023’: Reparto de temas de la Gala de Navidad

OT 2023 ha sorprendido a todos y cada uno de sus seguidores con algo que, imaginaban, pero todavía no tenían confirmación. ¡Habrá Gala de Navidad! El lunes 25 de diciembre, los concursantes disfrutarán de esta entrega especial, donde interpretarán canciones verdaderamente espectaculares.

El pasado jueves 30 de noviembre, durante la emisión de OT Al Día, Xuso Jones confirmó no solamente que iba a haber Gala de Navidad, sino que este viernes conoceríamos las canciones y los duetos. Algo que desde luego, ha dejado completamente sin palabras a los espectadores, ¡pero también a los propios concursantes!

Por sorpresa, Manu Guix y Noemí Galera aparecieron en la Academia con numerosos libretos. Trataron de engañarles, diciéndoles que, como esta semana iban tan mal con la preparación de los temas, «desde dirección habían decidido cambiarlos todos». Pero nada más lejos de la realidad, ¡ya que eran los temas para la Gala de Navidad!

Pero algo más que tenían entre manos, y es que en las canciones grupales, los 16 concursantes de OT 2023 cantarán con los profesores pero, a su vez, también con Chenoa, Xuso Jones y Masi, acompañados de una orquesta en directo. ¡Va a ser una gala tremendamente especial!

💙La GALA DE NAVIDAD viene fuerte: ¡Cantarán TODOS, los EXPULSADOS, los PROFESORES, Chenoa, Xuso, Masi y muchos más! Junto a una ORQUESTA en DIRECTO y el @bgmchorus. ¡Una locuraaaaaaaa! Y SIN NOMINACIONES😭 #OTDirecto1D 🎄✨ pic.twitter.com/SJtRShUkut — Operación Triunfo (@OT_Oficial) December 1, 2023

Lista completa de temas de la Gala de Navidad de OT 2023

Canción grupal (con profesores): Navidad, Navidad

Juanjo y Álvaro: It’s the most wonderful time of the year, de Andy Williams

Álex y Lucas: Bendita tu luz, de Maná y Juan Luis Guerra

Salma y Naiara: Farolito, de Gloria Stefan

Denna y Violeta: Santa’s Coming for Us, de Sia

Bea y Ruslana: Te regalo, Carla Morrison

Chiara y Suzete: Rockin’ Around the Christmas Tree, de Brenda Lee

Cris y Martin: Last Christmas, de Wham!

Omar y Paul: Lighthouse family, de High

Canción grupal (con Chenoa, Xuso Jones y Masi): Happy Xmas (War Is Over), de John Lennon