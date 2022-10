Omar Sánchez y Raquel Lozano: tenso reencuentro en ‘Pesadilla en el paraíso’

Tras el abandono de Nadia Jémez, Raquel Lozano se convirtió en nueva concursante de Pesadilla en El Paraíso. Su llegada a la granja ha supuesto un antes y un después en el reality, pues se ha reencontrado con Omar Sánchez, con quien hizo un paréntesis en su relación antes de entrar al programa.

Después de la entrada de Raquel Lozano al reality, ambos se han visto por primera vez desde que el canario comenzase su andadura en el concurso de Telecinco y comenzase a conocer Marina Ruiz. «Madre mía, no me lo puedo creer», fue la primera reacción de Omar al ver a Raquel en la granja.

«Me sorprende, la verdad. Me parece fuerte que estés aquí», señaló Omar al ver a Raquel por primera vez, mientras que la ex concursante de Gran Hermano le reprochó que preguntase por Marina antes de entrar en el reality, algo que él negó con contundencia.

Marina flipa al enterarse de como se despidieron Raquel y Omar antes de entrar al reality 👨🏻‍🌾 🌾 #PesadillaDebate4

🔵 https://t.co/XoOEwFKBhM pic.twitter.com/BZLUUdWoIy — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) October 2, 2022

Raquel señaló que «todo el mundo tiene el derecho a hacer lo que quiera». Unas palabras a las que Omar reaccionó señalando que: «Yo ya sé lo que me espero fuera y no me equivocaba». Momento en el que él recalcó que si no estuviera en el concurso, ella tampoco.

«Es mucho más fácil decir no me gustas por esto y por esto y me he desilusionado por esto y por esto, le dijo Omar Sánchez sobre el motivo por el que se enfrió su relación, mientras que ella le reprochaba su falta de sinceridad: «Pienso que me utilizaste para olvidar a Anabel», a lo que él respondió: «Estás equivocada».

Por su parte, Marina señaló que «entiende su parte perfectamente» dirigiéndose a Raquel. Una vez en el plató, la ex concursante expresó que: «Una de las dudas que tenía era lo de Raquel, a mí no me cuadraba que hace unos días estaba con una muchacha y de repente esto, yo quería saber. Cuando vi la conversación con ella me ha venido genial».