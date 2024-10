Omar Montes ha sido el último invitado de la semana en pasar por el plató de El Hormiguero, donde ha demostrado que sigue teniendo una enorme relación con muchos de los miembros del equipo después de varias entrevistas y de su paso por El Desafío, programa que también es de la productora de Pablo Motos. Para celebrar el buen momento que vive ha querido acudir para promocionar su show Illuminaty Party, un concierto muy especial lleno de colaboraciones que se celebrará en el Palacio Vistalegre de Madrid, en concreto en el barrio de Carabanchel, el próximo 12 de octubre. Pese a que ha lanzado una oferta 2×1 en entradas para sus seguidores, también ha querido dejar claro que está un poco cansado de algunas cosas que hacen por tratar de conseguir una foto con él.

En este concierto ha anunciado que estarán artistas y amigos como Saiko y JC Reyes estarán en el escenario, pero que también sorteará dos quads entre todos los asistentes que estarán vinilados con imágenes de sus gatos, un regalo que seguro que nadie olvidará. Y hablando de lo que ocurre durante los conciertos, el artista ha querido explicar últimamente se ha puesto de moda entre sus seguidores desmayarse: «Se desmayan. Les encanta desmayarse». Esto lo lleva sufriendo meses en sus shows y por eso ha querido utilizar las cámaras del programa para pedir que dejen de hacerlo. «Saben que yo me voy a preocupar. Me acerco para darles agua y ya están ahí con el móvil. Me dicen: ‘graba un vídeo para mi papa’», por lo que todo se trata de un truco para poder conseguir una foto o un vídeo con el de cerca, lo que provoca que el concierto se pare y una preocupación innecesaria en el madrileño.

Omar ha confesado que ya está un poco cansado de este tipo de bromas: «Las primeras veces es gracioso, pero luego ya se hace pesado». Pese a que se trata de una persona que que le encantan las bromas, jugar con la salud no le hace tanta gracia y por eso prefiere que le pidan las fotos de una manera más normal.

Omar Montes también pide fotos a los famosos

Es una de las personas más famosas de nuestro país y eso le ha provocado que no pueda ir a lugares públicos tranquilo o deba ir al cine «a la sesión golfa», porque es en la que menos gente hay. «La última vez entré en uno en Toledo a tomarme un kebab, porque estaba muerto de hambre, y se lió una que me tuve que ir sin comer nada», ha recordado.

Tal y como ha contado en El Hormiguero, él también ha pedido fotos con algunos de sus ídolos, además gracias a la ayuda de Pablo Motos y todo su equipo, porque fue precisamente en el plató de Trancas y Barrancas donde pudo conseguirla. «A Nicky Jam, que me encantaba, y le pedí una foto en este programa hace 10 años», aquello sirvió para que años más tarde publicasen juntos la canción Oye BB.