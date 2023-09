Olivia Rodrigo desvela que compuso 9 canciones extra para ‘Guts’, y que algunas verán la luz

Olivia Rodrigo da el salto a una era mucho más adulta con GUTS, su nuevo disco. Dos años después del lanzamiento de Sour, su álbum debut, la artista estadounidense regresa con su segundo trabajo discográfico, demostrando que la espera ha merecido la pena.

La ganadora de tres premios Grammy se reinventa, y presenta un álbum más maduro, en el que vuelve a utilizar la música como vehículo para expresar sus sentimientos. Mientras que Sour reflejaba el primer desamor, los dramas adolescentes y las inseguridades propias de esa edad, GUTS refleja las emociones de cualquier chica de 20 años

Compuesto por un total de 12 canciones, el nuevo disco de Olivia Rodrigo fue compuesto en los legendarios Electric Lady Studios en la ciudad de Nueva York, no obstante GUTS cobró vida en el estudio del garaje de la casa de Dan Nigro en Los Ángeles, su mano derecha.

«Making this album has given me a lot of confidence as a songwriter.»

To celebrate the release of #GUTS, @oliviarodrigo talks to @zanelowe on #NewMusicDaily. Listen to the album and interview: https://t.co/neflx0nElz pic.twitter.com/wMmL1zONeP

— Apple Music (@AppleMusic) September 8, 2023