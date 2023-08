El fallecimiento del padre de Olga Carmona ha teñido de luto la victoria de España en el Mundial de Futbol Femenino. La responsable del gol que ha llevado a España al triunfo, conocía justo después del partido que su padre había fallecido el día el anterior, y unas horas después, la triste noticia se hacía pública.

Poco antes de las diez de la noche, la Real Federación Española de Fútbol comunicaba la noticia a través de su cuenta de Twitter, en el momento de la salida del vuelo que llevaba a las ganadoras del Mundial de Futbol desde Sidney a Madrid.

La madre de Olga Carmona conoció en el vuelo de ida hacia la ciudad australiana que el padre de la joven había fallecido. No obstante, la familia y amigos de la jugadora tomaron la difícil decisión de ocultárselo para no influir en su estado de ánimo de cara a la final.

«La RFEF lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del padre de Olga Carmona. La futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la Copa del Mundo. Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y su familia en un momento de profundo dolor. Te queremos Olga, eres historia del fútbol español», escribían desde la Federación de Futbol Española. Desde entonces, los mensajes de condolencias han inundado las redes sociales.

El Real Madrid, equipo de la sevillana, fue uno de los primeros en pronunciarse. El club publicó un comunicado a través de sus redes sociales mostrando sus condolencias al fallecimiento del padre de la futbolista.

«El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento del padre de nuestra jugadora Olga Carmona. El club quiere expresar sus condolencias y su cariño a Olga, a sus familiares y a todos sus seres queridos. Descanse en paz».

Olga Carmona, también quiso pronunciarse a través de sus redes sociales. La joven, que tras anotar el gol de la victoria se lo dedicó a «Merchi», la madre de una amiga que ha fallecido recientemente, publicó un emotivo mensaje dedicado a su padre.

«Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá», escribió.

La Liga F también ha trasladado su pésame a Olga Carmona: «Desde Liga F queremos expresar nuestro más profundo pesar por el fallecimiento del padre de Olga Carmona. Mucho ánimo a familiares y amigos en estos momentos tan difíciles».

Así como el Sevilla Fútbol Club, equipo donde la joven dio sus primeros pasos, también emitió un comunicado a través de sus redes sociales: «El Sevilla FC expresa sus condolencias a nuestra canterana Olga Carmona y sus familiares en estos momentos tan duros. Mucha fuerza y ánimo».