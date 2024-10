La novia de Liam Payne rompe su silencio tras la muerte del artista: «Seguiremos siempre juntos»

Coincidiendo con el día que se ha cumplido una semana del fallecimiento de Liam Payne, su novia ha conseguido reunir las fuerzas necesarias para hablar por primera vez y hacer su homenaje público después de que se precipitase por el balcón de su habitación en un hotel de Buenos Aires, en Argentina. Kate Cassidy estuvo con él durante el viaje, donde tuvo tiempo de reencontrarse con Nial Horan, su ex compañero de One Direction, en un concierto que celebró en la capital argentina. Parecían unas largas vacaciones idílicas en las que la pareja estaba disfrutando, pero solo unos días después de que ella le dejase para volver a Reino Unido por compromisos profesionales pasó la tragedia.

La actriz y modelo ha publicado una devastadora carta en la que cuenta cómo se siente después de todo lo que está pasando en estos momentos. «No sé ni por dónde empezar. Mi corazón está roto en maneras que no puedo explicar con palabras», son sus primeras palabras. «Desearía que pudieras ver el enorme impacto que has tenido en el mundo, incluso cuando se siente todo tan oscuro. Nos llenaste a todos de felicidad y positividad: a millones de fans, a tu familia, tus amigos, y especialmente a mí. Todos te queremos mucho», asegura en sus palabras. Lejos de las informaciones sobre su consumo descontrolado de drogas, Kate habla de Liam como una persona que ha dejado huella en su vida: «Eres (porque no puedo decir ‘eras’), mi mejor amigo, el amor de mi vida, y todo el mundo que te conocía se sentía tan especial como yo. Tu energía era contagiosa, alegrando cualquier lugar en el que entrases. Nada de esto parece real y no puedo acostumbrarme a esta nueva realidad de que no estés aquí. Me cuesta vivir sin tenerte a mi lado. Juntos, éramos niños de nuevo, siempre encontrando alegría en las cosas pequeñas».

Liam Payne tenía planes de boda con su novia

Esta decisión solo la conocían ellos, pero ha querido contarla al mundo en su carta en redes sociales: «Hace algunas semanas, nos sentamos fuera de casa en una preciosa tarde, manifestando nuestra vida juntos. Guardo tu nota, aunque me dijiste que no la mirase. Decía: ‘Kate y yo nos casaremos en un año, o estaremos prometidos, y estaremos juntos siempre’».

Aunque ese deseo ya no se podrá cumplir, la modelo asegura que el cantante nunca se irá de su vida y que de alguna manera siempre estarán unidos: «Liam, sé que siempre estaremos juntos, pero no de la manera en la que teníamos planeado. Siempre estarás conmigo. He ganado un ángel de la guarda. Te querré el resto de mi vida y mucho después, llevando nuestros sueños y recuerdos conmigo allá donde vaya. Siempre tuya, Katelyn».

La carta llega en un momento en el que todo lo que rodea a la muerte del ex componente de One Direction sigue dando mucho que hablar. Además de la gran mezcla de drogas que ha sido encontradas en su cuerpo, la Policía de Buenos Aires sigue investigando sobre qué es lo que ocurrió durante los días que estuvo alojado en el hotel Casa Sur.

La Fiscalía sigue estudiando el cuerpo del cantante para cerrar la autopsia, además de investigar los teléfonos móviles de los empleados del hotel en busca de pistas que puedan ofrecer más datos de lo que allí pasó.