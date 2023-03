‘Las noches de Tefía’: la gran apuesta de ATRESplayer Premium que hizo historia en el Festival de Málaga

El pasado 11 de marzo, HAPPY FM acudió a la 26º edición del festival de cine de Málaga donde se llevó a cabo la presentación de la nueva serie de ATRESplayer Premium que promete ser una revolución. Las noches de Tefía, serie creada, escrita y dirigida por Miguel del Arco, producida por Buendía estudios junto con Atresmedia, se ganó el aplauso del público presente tras la visualización de los dos primeros capítulos.

“Esto no ha pasado nunca en este festival”, comentaba la presentadora tras tener que pedir al público que cortaran la ovación para poder seguir con la entrevista a los protagonistas de la serie. Las noches de Tefía trata sobre un campo de concentración para homosexuales, y la ley de vagos y maleantes, que se implantó durante el régimen franquista entre los años 1954 y 1966; allí los protagonistas darán rienda suelta a su creatividad e imaginación para tratar de hacer su estancia más llevadera. Un hecho que España no reconoció hasta el año 2004 y que es prácticamente desconocido por la población española.

Atresmedia no dudó ni un momento en dar el visto bueno a la historia, tanto es así que hasta el propio Miguel del arco se sorprendió de que no le pusieran ninguna queja: “Reconozco que hasta que no terminé el cuarto capítulo, no sabía si la serie iba por buen camino. Yo estaba convencido de que en cualquier momento me iban a llamar, y me iban a decir que no siguiera con ello. Pero eso no fue así, ATRESplayer me apoyó en todo momento”, aclaró del Arco.

“Lo tuvimos claro desde el primer momento, leímos la historia y dijimos Para adelante”, expresó Montse García, directora de Ficción de Atresmedia TV. También quisieron recalcar que es una historia que merecía ser contada, para que la sociedad española conozca la realidad que vivieron los homosexuales durante la dictadura. E incluso los propios actores aseguraron que si gracias a esta serie, el tema adquiere visibilidad y la gente comienza a investigar y a ser conscientes de lo sucedido, ellos ya habrían ganado.

La música, el espectáculo y la teatralidad será los medios que usen los presos para refugiarse y vivir libres, volando dentro del mundo de la imaginación. Alas que el régimen franquista les tratará de cortar, pues en aquella época los homosexuales eran vistos como enfermos y experimentarán con ellos nuevas terapias de choque para tratar de curar. Una mezcla de luces y sombras, un juego de colores y una impotente banda sonora harán que te emociones, llores, rías y experimentes lo que ellos en todo momento.

👁️ El público del #26FestivalMálaga ya ha visto los dos primeros capítulos de ‘La noche de Tefía’, la nueva serie de @atresmediacine, y ha recibido a su equipo con una gran ovación y cariño. Así fue el encuentro tras la proyección pic.twitter.com/FpEr09ZKZx — Festival de Málaga (@festivalmalaga) March 12, 2023

Tras preguntarles sobre cómo han llevado a cabo el proceso de preparación y caracterización, el actor Patrick Criado, uno de los grandes protagonistas, explicó que tuvieron que enfrentarse a más de un mes de duros ensayos: “Yo llegué a adelgazar 11 kilos y pasé mucha hambre”, recalcó a HAPPY FM. Por otra parte, Miquel Fernández también quiso contar como lo vivió: “Ha sido un proceso muy bonito y complicado. Han sido unas semanas muy duras e intensas, y uno de los proyectos más bonitos y más bestia que hemos hecho nunca”, aseguró.

Aunque por el momento habrá que esperar unos meses para poder entrar al Tindaya, nombre que los presos le dan al club nocturno al que acuden cada noche. Lo que si podemos adelantar tras ver los dos primeros capítulos de la serie es que va a ser un éxito asegurado.