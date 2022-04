Noah Cyrus continúa ultimando los detalles de su esperado nuevo álbum de estudio, ‘The hardest part’, que verá la luz el próximo 15 de julio. Un disco muy esperado por sus fans, en el que la joven de 22 años lleva trabajando mucho tiempo.

De momento, la artista estadounidense ya ha lanzado el primer adelanto, ‘I burned LA Down’, una canción que ha tenido una gran acogida en las plataformas digitales. Y todo apunta a que habrá nuevos adelantos antes del lanzamiento del disco.

Este martes, la hermana de Miley Cyrus revolucionó las redes sociales, después de compartir a través de su cuenta de Tik Tok un pequeño adelanto de una de las canciones inéditas que estarán incluidas en su próximo álbum de estudio.

A través de un vídeo casero, grabado con la cámara delantera de su móvil, Noah Cyrus quiso compartir unos segundos de una de las canciones incluidas en ‘The hardest part’. «Ya necesito escucharla entera» o «la tengo en bucle», son algunos de los comentarios que se pueden leer junto al vídeo, de tan solo unos segundos de duración.

De momento, la artista no ha desvelado más detalles sobre esta canción. Ni la fecha de lanzamiento, ni el título, ni siquiera si se tratará de una canción en la que cante ella sola o si será una colaboración. Por lo que sus fans están expectantes ante la llegada de alguna noticia.

Por otro lado, el pasado jueves la artista estadounidense debutó en el famoso programa ‘Jimmy Kimmel Live’, donde presentó por primera vez su nuevo single ‘I burned LA Down’ en directo junto a su banda. Una noche emocionante para la joven, que por fin ve como poco a poco se está abriendo un hueco en el complicado mundo de la música.

thanks for having me and the band perform “I Burned LA Down” @jimmykimmellive ❤️🔥 pic.twitter.com/VOY4MhU9nP

— Noah Cyrus (@noahcyrus) April 22, 2022