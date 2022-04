Noah Cyrus ha vuelto por todo lo alto. La artista estadounidense, hermana de Miley Cyrus, ha anunciado su tan esperado álbum debut con el sencillo ‘I Burned LA Down’. Una canción muy esperada por todos sus fans, que ya es todo un éxito a nivel mundial.

Después de varios EP y una nominación al Grammy como Mejor Artista Nuevo en 2021, la artista anunció que su álbum debut, titulado ‘The Hardest Part’, verá la luz el próximo 15 de julio. Y lo ha hecho publicando una de sus canciones más cargadas de emoción hasta el momento.

‘I Burned LA Down’, es una balada inspirada en el final de una relación y la ansiedad al acecho de los incendios forestales de California. Un drama medioambiental que la joven ha vivido muy de cerca.

“I Burned LA Down” is out now, the first single from my debut album ‘The Hardest Part’ out July 15.https://t.co/kCCm73UsLKhttps://t.co/QFmlfq2dyD pic.twitter.com/9yEBU0Mt5j

— Noah Cyrus (@noahcyrus) April 8, 2022