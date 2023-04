Nicki Nicole y Rels B no decepcionan con ‘qué le pasa conmigo?’

Nicki Nicole ha estrenado qué le pasa conmigo?, su nuevo single en el que une fuerzas con el palmesano Rels B. Se trata del segundo adelanto del próximo disco de la argentina y que llevará por nombre ALMA.

“Un placer hacer esta canción junto a uno de mis artistas favoritos”, escribía la rapera en una publicación de su Instagram. La mezcla perfecta del estilo de los dos artistas en un sensual tema producido por Tatool que tiene de base un dembow. La voz de la cantante sigue destacando sobre cualquier terreno como es usual en ella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @nicki.nicole

qué le pasa conmigo? trata de una relación de tira y afloja en la que hay terceras personas. Nicki Nicole y Rels B se ponen en la piel de ese tercero en discordia y ponen voz a esta situación tan confusa. La realidad es que el punto principal de este tema es el compromiso y la falta de él, algo muy complicado ya que alguien siempre suele resultar dañado: “No sé qué le pasa conmigo, no es la primera ve’, ya las tengo contá’ las que me deja sola”. Lo que se busca es un punto de entendimiento y alguien que resuelva las incógnitas de una relación que no está funcionando.

El videoclip oficial cuenta ya con dos millones de reproducciones poco más de 24 horas después de su estreno. Lo protagonizan los propios artistas y en él destacan los neones azules que simulan el ambiente de un club, lugar donde se desarrolla la mayoría de la acción. En la fiesta ambos llaman la atención del otro, se encuentran e interpretan la canción juntos y por separado. Hacia el final se puede ver como abandonan el sitio en lo que parece ser una moto.

qué le pasa conmigo?, la nueva colaboración de Nicki Nicole y Rels B, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Una nueva unión entre España y Argentina que siempre es garantía de éxito y calidad.