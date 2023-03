Nicki Nicole estrena ‘NO voy a llorar :’)’, primer single de su álbum ‘ALMA’

Nicki Nicole, poco a poco y con el paso del tiempo, ha sabido ganarse el respeto, cariño y admiración de miles de personas en todo el mundo. De hecho, es considerada como una de las artistas argentinas del momento. Un título que se ha ganado a pulso, por su esfuerzo, constancia y talento.

Recientemente, a través de redes sociales, Nicki Nicole anunció el lanzamiento de una nueva canción titulada NO voy a llorar :’). No es un tema cualquiera, ya que es el primer adelanto del que será su próximo trabajo discográfico, que llevará por nombre ALMA. Un proyecto que, sin duda, será tremendamente personal y especial.

A través de una publicación de Instagram, Nicki Nicole quiso hablar en profundidad de NO voy a llorar :’), el tema escogido como adelanto de su próximo álbum. “Esta canción son mis emociones sin miedo, el primer corte de lo que fue abrir mi alma hacia la música, sanar a través de ella, y ahora poder compartirlo con ustedes”, aseguró la artista.

Además, la argentina quiso añadir algo más: “Sale la canción que me dio respuestas a mis preguntas. Ojalá que también puedan encontrarse a través de ella”. Por ese mismo motivo, Nicki Nicole sabía que NO voy a llorar :’) tenía que ser la primera canción de este ALMA que viera la luz. Entre otras cuestiones, ¡por todo lo que le ha marcado en ese proceso de composición!

Lejos de que todo quede ahí, debemos saber que esta canción viene acompañada de un espectacular vídeo musical. Éste ha sido dirigido por Lucas Vignale, bajo la producción de Búnker. En ella, han sabido captar a la perfección la más pura esencia de NO voy a llorar :’), uno de los temas más especiales de la trayectoria de Nicki Nicole.

Una canción que no está dejando indiferente a nadie y, por si fuera poco, está cumpliendo con todas las expectativas. ¿Aún no has escuchado NO voy a llorar :’), canción incluida en el próximo álbum de Nicki Nicole titulado ALMA? ¿A qué esperas? Estamos completamente convencidos de que te emocionará. ¡Es sencillamente mágica!