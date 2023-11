Nicki Minaj sorprende al confesar su adicción a este medicamento

La revista Vogue publicó la semana pasada una entrevista completa a Nicki Minaj, donde la rapera se sinceraba sobre momentos de su carrera y personales. Además de hablar acerca de sus éxitos y alegrías, también se abría a hablar de momentos delicados de su vida.

La cantante sorprendía a los lectores contando que estuvo enganchada al Percocet durante una época de su vida. Este medicamento es un opioide con paracetamol utilizado para tratar el dolor moderado y severo. Minaj no sabía que este medicamento era adictivo cuando su médico se lo recetó para combatir sus dolores menstruales y calambres.

La artista nacida en Trinidad y Tobago no ha querido dar muchos detalles acerca de en qué época de su vida sufría esta adicción. Confesaba que consumía este fármaco incluso cuando no sentía ningún dolor y fue ahí cuando se dio cuenta de que era adicta.

«Por suerte pude volver a conectarme a la tierra. Pero una vez eres adicto, siempre serás adicto. Siento que si alguna vez has experimentado adicción a algo, como yo, siempre tienes que pensar dos y tres veces sobre las decisiones que tomas», alegaba la cantante acerca de vivir con una adicción.

“I’ve had a lot of time to figure myself out. The idea of accepting what you can’t change—it just never clicked with me before. Now I understand,” @NickiMinaj says. Read Vogue’s December issue for more. https://t.co/OzrmwdLhIB pic.twitter.com/sB8f2ZkHEh

— Vogue Magazine (@voguemagazine) November 9, 2023