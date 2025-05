Hacienda lo confirma: multas de miles de euros por sacar ésta cantidad del cajero

Hacienda anda ojo avizor a todos los movimientos de los ciudadanos con el objetivo de poner fin a la economía sumergida. El ministerio que dirige María Jesús Montero se ha propuesto en este año 2025 aumentar el control sobre todas las transacciones que hagan los españoles y, en caso de superar ciertos límites, puede imponer varias sanciones. Consulta en este artículo las multas que puede imponer Hacienda por movimientos de dinero que superen ciertas cantidades.

Es uno de los grandes objetivos de Hacienda desde el 1 de enero: aumentar el control sobre los ciudadanos para cazar a los que hagan movimientos de dinero sospechosos. El ministerio de María Jesús Montero tiene entre ceja y ceja acabar con el fraude fiscal y el blanqueo de capitales y por ello en este 2025 vigilará todas las transacciones de dinero que hagan los ciudadanos. Especialmente la de los trabajadores autónomos, que tendrán que pasar información mensual de todos los pagos y cobros que hagan en su actividad profesional.

La Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, obliga a los bancos a poner en conocimiento de Hacienda los movimientos de los ciudadanos que rebasen ciertos límites. Este está establecido en 3.000 euros para cualquier retirada de efectivo o ingreso. A partir de ahí, la Agencia Tributaria puede llevar a cabo una investigación y, en caso de que lo considere oportuno, desde la Administración podrían llevar a cabo un requerimiento.

Del mismo modo, se investigarán los movimientos de dinero de 2.900 euros que se realicen de forma continuada. También encenderá el radar de Hacienda las transacciones en las que haya un billete de 500 euros de por medio y cuando se soliciten créditos o préstamos por valor de 6.000 euros.

Las multas de Hacienda por superar el límite

Los bancos notificarán los movimientos de dinero a partir de los 3.000 euros y será desde 6.000 cuando Hacienda puede abrir una investigación. Hay que tener en cuenta que todos los traspasos de dinero de 10.000 euros tienen que estar declarados, conforme dicta la ley.

Las multas que puede imponer Hacienda por no declarar estos movimientos, no poderlos justificar o, en el caso de las transferencias entre familiares, no pagar el impuesto de donaciones, van del 50% al 150% de la cantidad que se ha dejado de ingresar a Hacienda. En caso de que la Agencia Tributaria considere una operación sospechosa, preguntará por el motivo de esta y el contribuyente tendrá que justificarlo.

En caso de que la infracción sea leve, el recargo puede ser del 50% de la cantidad no declarada y, en caso grave, este porcentaje aumentará al 100%. En los casos muy graves en los que manejen grandes cantidades de dinero, el recargo será del 150% y la multa puede llegar a ser de hasta 150.000 euros.

Los límites de los bancos para sacar dinero en efectivo

Los bancos españoles también establecen ciertos límites a la hora de sacar efectivo de un cajero por motivos de seguridad. Con las estafas virtuales a la orden del día, las entidades financieras han fijado un máximo que los clientes pueden sacar en un día. Siempre dependiendo del caso, situación y las necesidades de una persona que tenga que retirar efectivo de forma justificada.

Por ejemplo, el Banco Santander es el que tiene el límite más alto para sacar al día en un cajero y está fijado en 3.000 euros. ING tiene un límite de 2.500 euros, BBVA en 2.000 euros, mientras que CaixaBank lo tiene en 1.200 euros. Banco Sabadell es el que menos dinero en efectivo permite sacar al día de un cajero, con 600 euros. Ninguna de estas cantidades sería investigada por Hacienda ya que no superan los 3.000 euros.