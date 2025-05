La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 27 de mayo, los espectadores han podido disfrutar del capítulo 603 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo Curro no ha dudado un solo segundo en acudir a Manuel con la firme intención de arrojar algo de luz respecto a la relación entre Esteban Montecarlo y Jacobo. Lo que descubre el joven no es, ni de lejos, lo que esperaba. Ricardo continúa esperando el regreso de Santos, mientras se sincera con Pía sobre el dolor que siente ante la repentina ausencia de su hijo.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han sido testigos de cómo Leocadia y Lorenzo empiezan a obsesionarse con conseguir que Eugenia sufra una clara ausencia de cordura. Es un hecho que no van a parar hasta lograr su cometido, sin importar en absoluto las consecuencias. Jacobo es cada vez más consciente de la profunda animadversión que siente Martina hacia el Duque de Carvajal y Cifuentes. Así pues, no duda un solo segundo en ahondar mucho más en los sentimientos de su prometida, en busca de nuevas respuestas que puedan llegar a serle útiles, de alguna forma. Leocadia ha querido hacer todo lo que está en su mano para buscar una alianza entre los Luján y el Duque de Carvajal y Cifuentes. ¿De qué manera? A través de los dos hijos de Catalina, con un plan que, desde luego, va a dar mucho de qué hablar. ¡Y no es para menos!

¿Qué sucede en el capítulo 604 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 28 de mayo?

De esta manera, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Teresa confiesa a Rómulo y Petra el ataque de Eugenia al Capitán de la Mata por lo que, inevitablemente, no pueden evitar preocuparse. Al fin y al cabo, está empeorando. María Fernández se da cuenta de que la hermana de Cruz parece confundida, pero Leocadia la invita a dar un paseo por el pueblo.

Lejos de que todo quede ahí, la doncella continúa muy preocupada por Samuel. Es más, le hace saber que está convencida de que fue Petra quien le delató ante el obispado. Emilia y Rómulo, después de todo, parecen haber solucionado sus diferencias. Es más, inesperadamente, han dado el paso de acercarse como nunca antes.

Vera hace saber a Lope que la pulsera que le regaló es falsa, algo que deja al cocinero profundamente descolocado. Todo ello mientras Adriano escucha a Petra y a las cocineras hablando de él a sus espaldas, mientras acaba teniendo un tenso enfrentamiento con Lisandro. Curro comunica a Pía que ya sabe quién acabó con la vida de su hermana Jana. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.