Nicki Minaj y Ice Spice sorprenden con su versión de ‘Barbie World’, de Aqua, para la película de Barbie

El próximo mes de julio la película Barbie llegará a los cines. Dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Reynolds se presenta como uno de los grandes estrenos de este año. Y Nicki Minaj e Icy Spice protagonizan el nuevo lanzamiento musical de la película.

Las dos artistas se unen al grupo Aqua, para lanzar una nueva versión de Barbie World. A pesar de que en abril del año pasado, el representante de Lene Nystrøm, vocalista de Aqua, aseguró a la revista Variety que el sencillo «no formará parte de la película», finalmente cambiaron de opinión.

Tras el lanzamiento del tráiler extendido de Barbie al final del vídeo se podía escuchar una nueva versión de la famosa canción publicada en 1997. Una versión que vio la luz el pasado viernes, y que está interpretada por los miembros de Aqua, junto a las dos artistas estadounidenses y que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

It’s Barbie 😉 if you still in doubt 🎀 @NICKIMINAJ & @icespicee_’s #BarbieWorld from #BarbieTheAlbum Out Everywhere at Midnight EST 💖 https://t.co/c4uDNvDiiX pic.twitter.com/sRFoIbX9nX

— Barbie The Album (@barbiethealbum) June 22, 2023