No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad, ya que este formato cuenta con un excepcional equipo que consigue, noche tras noche, sorprender a todos los espectadores. El pasado martes 27 de mayo pudimos disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro, en la que pudimos conocer a Mamen. Esta empresaria de Granada visitó el restaurante más famoso de la televisión para tratar de conocer un hombre moreno, cariñoso, leal y, sobre todo, buena persona. Tras haber sufrido numerosas infidelidades por parte de su ex marido, Mamen confesó que tenía ganas de enamorarse. Su cita para esa noche era Juan Carlos, un repartidor que llegaba desde Sevilla y al que los nervios le jugaron una muy mala pasada.

Después de una breve presentación en la barra del restaurante, los solteros pasaron a la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. En un momento dado de la noche, Mamen retó al sevillano a que adivinase su edad. Tras pensarlo por unos segundos, hizo saber a la andaluza que, según su criterio, era «de su quinta». Por lo tanto, tenía unos 39 años. Como era de esperar, la empresaria se quedó completamente descolocada con esa respuesta, puesto que, en realidad, tiene 37 años: «¡Te has pasado!», exclamó, visiblemente molesta con su cita, ya que no esperaba recibir esa respuesta. «La he cagado», alcanzó a decir Juan Carlos, mientras hizo todo lo que estaba en sus manos para tratar de solventar el error, aunque no consiguió su cometido. ¡Ni mucho menos! «Se ha pasado. No me ha gustado nada, me ha matado», comentó Mamen ante las cámaras del equipo de First Dates.

Los nervios continuaron jugando una mala pasada al sevillano, algo que no pasó desapercibido para la granadina: «No me gusta mucho Juan Carlos, porque lo veo demasiado cortado y tengo que sacarle las palabras», aseguró ante las cámaras del equipo de First Dates. «A mí me gusta un hombre con más seguridad», aclaró.

A pesar de este bache en la cita, lo cierto es que ambos descubrieron que tenían muchos puntos en común. Entre ellos, que ambos tienen hijos, les fascina salir a bailar y les apasiona el flamenco. «Me gustan las mujeres explosivas», reconoció Juan Carlos ante las cámaras del programa, por lo que confesó que le había fascinado Mamen.

Poco después, los andaluces pasaron al reservado en busca de intimidad, donde acabaron bailando. A pesar de los esfuerzos del sevillano por conquistar a su cita, no logró su cometido: «Juan Carlos sería perfecto para cualquier chica, pero para mí no. Lo siento, no me gusta», aseguró. En la decisión final, él sí quiso tener una segunda cita con Mamen, pero ella acabó rechazándole: «No le veo para mí».