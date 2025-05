El aviso de una experta por lo que está pasando con el dinero en efectivo que hace saltar las alarmas

Los pagos en formato digital no dejan de aumentar frente al dinero en efectivo que hasta hace poco, era el modo en el que hacíamos nuestras compras y pagos habituales. Sin embargo, con la tecnología actual y con el avance realizado para que paguemos con tarjetas contactless o con dispositivos móviles, parece que billetes y monedas están condenados a desaparecer, algo que podría ser peligroso tal y como ha asegurado una experta.

La tarjeta y el móvil han sustituido al metálico en cafeterías, tiendas y supermercados. Sin embargo, este cambio, aparentemente práctico, esconde implicaciones más profundas que han empezado a despertar preocupación en ciertos sectores de la sociedad. No se trata únicamente de una evolución lógica hacia lo digital, sino de una tendencia que viene respaldada (y en algunos casos promovida) por instituciones financieras y gobiernos. En España, por ejemplo, ya no es legal pagar en efectivo operaciones de más de 1.000 euros si una de las partes es profesional. Y la Unión Europea ha anunciado que limitará estos pagos a un máximo de 10.000 euros a partir de 2027. Medidas como estas, que buscan frenar el fraude fiscal y la economía sumergida, han hecho que algunos ciudadanos sientan que se restringe su libertad con la excusa de la seguridad.

Ante este panorama, muchas voces han comenzado a expresar su inquietud. Entre ellas, la de Natalia Lara, experta en finanzas, que desde redes lanza un mensaje claro y directo: no subestimemos las consecuencias de prescindir del dinero en efectivo. Para ella, lo que está en juego no es sólo un cambio de hábito, sino un posible recorte de libertades individuales que podría afectarnos más de lo que imaginamos.

Aviso de una experta por lo que está pasando con el dinero en efectivo

Durante los últimos años, tanto la legislación española como la europea han endurecido sus normativas respecto al uso del efectivo. Las autoridades justifican estas restricciones como una manera de combatir el blanqueo de capitales y el fraude, pero muchas personas no terminan de fiarse de estas intenciones. Las limitaciones actuales (como la imposibilidad de pagar más de 1.000 euros en efectivo) y las futuras (como la reducción del tope a 10.000 euros en toda Europa) alimentan la sensación de que se quiere acorralar este método de pago.

El resultado es que muchas personas optan por guardar dinero en casa, preocupadas por la posibilidad de que un día los bancos o el Estado puedan tener control absoluto sobre sus finanzas. Aunque no está prohibido tener dinero en metálico en casa, sí existen restricciones a la hora de ingresarlo o retirarlo en ciertas cantidades. Y no cumplirlas puede acarrear sanciones económicas. Esta situación ha generado una creciente desconfianza que va más allá del ámbito económico: afecta a la percepción de autonomía personal.

El riesgo de perder la privacidad ¿y también la libertad?

Uno de los argumentos más repetidos por quienes defienden el uso del efectivo es el de la privacidad. Y no les falta razón. Cuando pagamos con tarjeta o realizamos transferencias, cada operación queda registrada. Esa información puede ser utilizada por bancos, gobiernos o empresas para conocer nuestros hábitos de consumo, ubicación o incluso creencias personales.La experta en finanzas Natalia Lara lo resume así en su cuenta de Instagram: «Cuando desaparece el efectivo», se va también nuestra privacidad financiera, «, dado que «cada movimiento queda perfectamente rastreado».

Por otro lado, está el riesgo de quedarnos aislados y sin acceso a nuestro dinero. Ya no es sólo que se produzca otro apagón como el del pasado 28 de abril y sea imposible sacar dinero del cajero o hacer pagos en un datáfono. Es que como dice la experta, si todo nuestro dinero es digital o está en el banco, estos tienen mayor control sobre nuestras finanzas y no podremos hacer nada si les da por bloquearnos la cuenta.

Puede ser algo que ocurra por error, por una sospecha o incluso por una orden política, pero si la cuenta bancaria de esa persona se bloquea, esta quedaría completamente fuera del sistema. No podría comprar, pagar facturas ni acceder a sus propios fondos. Y eso, como bien apunta Natalia Lara, supone una pérdida de libertad que no deberíamos aceptar a la ligera.

Además, los sistemas digitales abren la puerta a nuevas formas de control económico, como las comisiones por cada transacción o la aplicación de penalizaciones automáticas sin margen de reclamación. En cambio, el efectivo no cobra comisiones, no necesita permiso y no depende de ninguna red eléctrica ni autorización previa. Su uso, en definitiva, garantiza una cierta independencia que parece estar en peligro.

Lara deja claro entonces que defender el uso del dinero en efectivo no tiene por qué ser una cruzada contra la modernidad. Se trata más bien de preservar opciones y garantizar que seguimos teniendo la posibilidad de elegir cómo gestionar nuestros recursos. Natalia Lara insiste en que no es casualidad que las élites económicas estén apostando por un mundo sin billetes ni monedas: cuando se eliminan alternativas, quien decide lo que queda gana poder.

En este sentido, el consejo de la experta es claro: no dejemos que nos convenzan de que el efectivo es algo obsoleto. Es una herramienta útil, válida y todavía legal. Y aunque la tendencia global vaya en otra dirección, mantener viva esta opción puede ser clave para conservar parcelas de libertad que, una vez perdidas, serán muy difíciles de recuperar.