Nicki Minaj, en pleno concierto, desvela qué canción no volverá a cantar jamás

La cantante Nicki Minaj lleva cosechando éxitos desde hace muchos años. Una de las canciones más icónicas de la artista es Starships, que fue publicada en 2012 y es una de las más reconocidas por el público de la rapera. Ahora, en pleno concierto, la cantante ha dicho que no volverá a cantarla nunca más, algo que ha revolucionado las redes sociales.

Ocurría mientras comenzaba a cantar este tema en un reciente concierto. Mientras cantaba las primeras frases, pidió que por favor pararan la música: «Esperad. Psic, psic, psic, psic. Ya no interpreto esa canción. No me gusta, ¿qué queréis que haga?». El público del concierto enloquecía con estas declaraciones, pero la artista parecía convencida.

Nicki Minaj will not be performing “Starships” it seems anytime in the near future after this NYE situation. 🔗: https://t.co/BrIoRrH9Ik pic.twitter.com/z0tFPyAabF — What’s Trending (@WhatsTrending) January 2, 2024

La estadounidense contaba que le parecía una canción estúpida. No es algo raro que a los artistas les dejen de gustar sus propias canciones, y más aún si son de hace 12 años, como es el caso de este tema. Y es que esta no ha sido la primera vez que ha manifestado su odio a esta canción. Hace cuatro años, en 2020, en una entrevista la cantante comentaba: «Odio Starships, quiero decir, ¿Starships? Me pregunto: ‘¿Por qué hice eso?’ Realmente pienso eso cada vez que lo escucho».

Esta decisión ha revolucionado las redes, ya que es una de las canciones más famosas de la artista. Forma parte de su disco Pink Friday: Roman Reloaded y fue de lo más sonado del año de su lanzamiento, tanto que estuvo durante 21 semanas consecutivas en el top 10 de la lista Billboard Hot 100, uno de los grandes logros de la cantante.

Nicki Minaj ya ha tomado la decisión de descartar esta canción de su repertorio para el resto de su carrera musical mostrando su disgusto hacia esta canción en pleno concierto.