Nicki Minaj está de vuelta. Su reciente lanzamiento, Super freaky girl, significó el regreso musical de la artista después del tiempo en el que se ha centrado en su maternidad. Una canción que presentó en los premios VMAs 2022, dejando a sus fans con la boca abierta, y ahora, está a punto de lanzar un nuevo single.

A través de sus redes sociales, la rapera estadounidense ha anunciado que la canción Love in the way será su nuevo sencillo y para presentar esta canción ha elegido la colaboración de Bleu, uno de los artistas que más está dando que hablar en los últimos meses.

No tendremos que esperar demasiado para escuchar esta nueva colaboración, debido a que el estreno de Love in the way tendrá lugar este mismo viernes 16 de septiembre. Una canción que sus fans esperan con mucha emoción, y cuyas expectativas son muy altas.

«#LoveInTheWay F R I D A Y @bleuvandross» compartió Nicki Minaj a través de su cuenta de Instagram junto a una fotografía en la que se le podía ver junto al intérprete. El rapero también compartió la misma imagen junto al texto: «Sólo éxitos. No os lo perdáis».

Por otro lado, el nuevo disco de la artista está a punto de ver la luz. Un disco muy esperado por todos sus fans, en el que ha estado trabajando muy duro y que se presenta como su proyecto discográfico más personal hasta la fecha, tal y como ella misma ha expresado.

«Estoy creando música como solía hacer cuando empecé a rapear en mis mixtapes» explicó Nicki durante una entrevista en el show de Dana Cortex en Power 98.3. «Esto significa tener una gran experiencia, disfrutarla, vivir el momento, mirar el presente en el momento y ver qué es lo que pasa», ha expresado sobre su nuevo disco.

The fact that y’all believed that dopey fkng lie?!? LMAO. That’s exactly why I’m checkin everything IMMEDIATELY from now on. Who?? Passed on what?? This isn’t even the 1st song Karol sent me. I asked her for ANOTHER song AFTER the 1st option & when she sent this I LOVED it 🥰 https://t.co/wscZqZy9pu

— Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 14, 2022