Muere Tony Ganios, reconocido actor de ‘Porky’s’, a los 64 años

Hace tan solo dos meses que despegó de forma oficial el 2024, pero el mundo de cine y el entretenimiento ya ha tenido que decir adiós a grandes estrellas de su industria. Ahora, y tal y como se ha comunicado de forma oficial, Tony Ganios ha fallecido a los 64 años.

Conocido en la industria de la actuación por su papel de Anthony ‘Meat’ Tuperello en la legendaria comedia Porky’s, el artista cosechó una gran base de fans a lo largo de su carrera profesional. La repentina partida de Ganios fue confirmada por su pareja, Amanda Serrano, a través de un comunicado.

«Las últimas palabras que nos dijimos fueron: ‘Te amo’», explicó Serrano. Unas palabras con las que quiso dejar constancia del fuerte vínculo que los unía a ambos. Una pérdida que, según se ha informado, tuvo lugar en un hospital de Nueva York. Un suceso que se produjo tras una operación quirúrgica debido a una grave infección en la médula espinal. Una intervención que, desafortunadamente, desencadenó un fatal paro cardíaco.

Asimismo, la pareja de Tony Ganios ha sorprendido a todos al revelar que el actor estaba a punto de recibir tratamiento de diálisis. Sin embargo, no se pudo llevar a cabo debido a que sufrió el fatídico paro cardíaco. Una dolorosa pérdida que deja a Amanda Serrano y a todos los seres queridos del artista con el corazón completamente roto.

De hecho, al parecer, la pareja tenía planes de pasar por el altar para unir sus vidas en matrimonio. El anuncio de la noticia del fallecimiento de Tony Ganios ha causado una gran conmoción, también en sus compañeros de profesión. El productor de cine Sean Clark no dudó en expresar su pesar, recordando su contribución al mundo del entretenimiento y lamentando enormemente la ausencia del actor en un evento relacionado con Porky’s.

Please god tell me this isn’t true. I was going to meet him in two weeks. Finally gonna meet him after all these years. Just awful news. My heart and prayers are with you Amanda.

— ✭Marc✭ (@wrongstanceprod) February 20, 2024