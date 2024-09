Muere Sara Vítores, periodista de Cadena SER, a los 52 años

El mundo del periodismo está de luto. Sara Vítores, reconocida periodista, guionista y locutora de Cadena SER, ha fallecido el pasado martes 24 de septiembre a los 52 años. Una noticia que, como era de esperar, ha llenado de profundo dolor tanto a sus familiares como a amigos y compañeros de trabajo. La profesional de la comunicación, natural de Ávila, ha fallecido como consecuencia de un colangiocarcinoma, una afección que provoca la formación de de células cancerosas en las vías biliares. A pesar de ser un diagnóstico verdaderamente terrible, Sara no quiso darse por vencida tan fácilmente ni mucho menos. Si hay algo que le ha caracterizado durante todo este proceso de la lucha era la valentía con la que se enfrentó a esta dura y complicada enfermedad. Es más, no dudó un solo segundo en apoyar el nacimiento de la llamada Asociación de Tumores de Vías Biliares (ATUVIBI).

De esta forma, surgió una plataforma con un objetivo muy claro, que no era otro que ofrecer ayuda y apoyo a aquellos pacientes que tuvieran ese diagnóstico. Y no solamente eso, sino que era una forma más que perfecta para unir fuerzas y, de esta forma, reclamar muchos más recursos para investigar este tipo de cáncer. A pesar de todo, y de esa intensa lucha, Sara no ha podido ganar la batalla a la enfermedad y eso ha sido un durísimo golpe para su familia y su círculo más cercano. Entre ellos, sus compañeros de Cadena SER que no han dudado un solo segundo en hacerse eco de esta trágica noticia pero, sobre todo, han querido despedirse públicamente de su compañera: «Optimista, cariñosa y detallista. Sara era una persona llena de alegría que contagiaba a sus amigos y compañeros. Y así es como la recordaremos», han asegurado a través de las redes sociales oficiales de la radio.

La trayectoria de Sara Vítores

Los comienzos de la abulense en el mundo de las ondas fueron en RNE con Carlos Faraco, en Radio 3 con un programa titulado Oyentes sin fronteras e, incluso, como directora de Chichirichachi, con Juan Suárez. Con posterioridad, Sara Vítores trabajó en la emisora de radio municipal de Alcalá de Henares.

Una de las grandes oportunidades laborales de su vida llegó en 2006, cuando dio el paso de incorporarse como reportera del programa semanal A vivir que son dos días de Cadena SER. Poco a poco, fue ganando mucha más popularidad. Hasta tal punto que también trabajó como redactora de otros míticos espacios de la radio, como es el caso de Hoy por hoy o, incluso, Hora 25.

A pesar de encontrarse en uno de los momentos más bonitos y felices de su vida, en 2021 todo cambió de forma drástica. Y es que a Sara le diagnosticaron colangiocarcinoma, un tipo de cáncer raro pero, a su vez, bastante agresivo. A pesar de la lucha y de no haber conseguido ganar esta batalla, sí que ha ganado otras tantas. Y todo porque se ha convertido en un ejemplo de esperanza pero, además, también deja un legado personal y profesional verdaderamente espectaculares. Su recuerdo seguirá vivo entre su círculo más cercano, en sus oyentes pero, a su vez, en esa asociación en la que estuvo involucrada desde su creación. Descanse en paz.