Muere Patricio Levy, hijo de Talina Fernández y hermano de Mariana Levy, a los 53 años

Patricio ‘Pato’ Levy, hijo menor de la reconocida presentadora Talina Fernández y hermano de Mariana Levy, ha fallecido a los 53 años. Una noticia que, como era de esperar, ha supuesto un duro golpe para los más fieles seguidores de esta familia que tan querida y reconocida es en México y en Latinoamérica.

Fue Maxine Woodside quien, a través de su programa de radio Todo para la mujer, confirmó esta triste noticia. Poco después, la familia Lev Fernández lo confirmó. Una de las periodistas mexicanas que dio a conocer más detalles sobre lo ocurrido fue Irlanda Maya, y lo hizo a través de un mensaje en X (antes Twitter):

«Lamento informar fallecimiento de Gerardo Patricio Levy Fernández, hijo de comunicadora Talina Fernández», comenzó diciendo la periodista mexicana. Acto seguido, añadió algo más: «Patricio Levy tenía problemas cardíacos, necesitaba una operación, falleció por un infarto fulminante», confirmó.

Lamento informar fallecimiento de Gerardo Patricio Levy Fernández,hijo de comunicadora Talina Fernández. Patricio Levy tenía problemas cardíacos,necesitaba una operación,falleció por un infarto fulminante. Más de 220 mil personas mueren cada año por esta causa en México. QEPD pic.twitter.com/G30103wT4K — Irlanda Maya (@irlandamaya) June 10, 2024

Por lo tanto, la causa de la muerte de Pato Levy fue nada más y nada menos que una consecuencia de los problemas de corazón que sufría. De hecho, hace unos meses, el propio Patricio dio a conocer públicamente que padecía nada más y nada menos que una arritmia cardiaca. Una condición por la que necesitaba ser intervenido de urgencia. Al no contar con los recursos para poder asumir ese coste, el proceso se fue postergando hasta que ha ocurrido el fallecimiento.

Tras esta triste noticia, son muchos los medios locales que se han hecho eco de numerosas declaraciones que Patricio Levy realizó tras la muerte de su madre, la presentadora Talina Fernández. De hecho, hace tan solo unos meses, confesó a Ventaneando que, a pesar de haber mejorado de la arritmia que sufría, en varios momentos complicados llegó a pedirá su madre «que se lo llevase con ella». Lo cierto es que esta trágica noticia ha supuesto un durísimo varapalo para sus seguidores pero, sobre todo, para su familia y amigos cercanos.

¿De qué murió Talina Fernández, la madre de Patricio Levy?

A finales de junio de 2023 tuvimos que decir adiós, para siempre, a la reconocida presentadora mexicana. Durante un tiempo, ella misma confesó a varios medios de comunicación que no se sentía bien de salud pero los médicos no lograban encontrar la causa de ese malestar: «Estoy muy débil, no quiero salir, ni subir ni nada… Estoy como aguada», confesó.

Tras su muerte, fue su hijo ‘Coco’ Levy quien confirmó a los medios lo que le había sucedido a su madre: «Tuvo una enfermedad que surgió muy rápido, no la esperábamos, no la vimos venir, no supimos cómo degeneró tanto, empezó con una debilidad hace un mes, se tornó en una cosa que creo que se llama mielosis displásica y terminó siendo leucemia, hizo que su sangre ya no funcionara». Por lo tanto, después de decir adiós para siempre a Talina, tan solo un año después, la familia ha tenido que despedirse de ‘Pato’. Descanse en paz.