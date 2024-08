Muere Moe Sa Nay, estrella de Tik Tok, tras caer por una cascada por hacerse un selfie

El mundo de las redes sociales está de luto. Moe Sa Nay, reconocida creadora de contenido en Tik Tok, ha fallecido trágicamente con tan solo 14 años. Y todo como consecuencia de una aparatosa caída mientras intentaba tomarse un selfie para poder compartirlo en sus redes sociales. ¡Algo verdaderamente impactante!

Una imprudencia que ha costado muy caro tanto a la propia Moe Sa Nay como a sus familiares y amigos más cercanos. Según el portal Daily Mail, los hechos tuvieron lugar el pasado 22 de julio. La joven influencer estaba visitando la preciosa cascada Sinywa situada en Birmania junto a varios amigos.

En un momento dado, Moe Sa Nay no dudó un solo segundo en sacar su teléfono móvil. Y todo con el objetivo de capturar ese momento tan bonito y a la vez tan especial. Lo que ella ni nadie de los que estaban a su alrededor esperaba es que fuese a resbalar con tan mala suerte que acabaría cayendo de lleno al río.

In a heartbreaking incident, 14-year-old TikToker Moe Sa Nay tragically fell to her death while taking a selfie at the Sinywa waterfall in Paung, Mon state, Myanmar. Our thoughts and prayers are with her family during this difficult time. #TragicLoss #GoneTooSoon #bollywood #news pic.twitter.com/YENGNPUScr

