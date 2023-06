Muere el mítico actor Barry Newman, conocido por ‘Vanishing Point’ y ‘Petrocelli’

Luto en Hollywood por la muerte del actor Barry Newman, uno de los grandes secundarios de Estados Unidos, especialmente en el mundo del cine y las series. Aunque participó en numerosos títulos, una de los más recordados fue Vanishing Point.

En el año 2007 decidió retirarse del trabajo ante las cámaras por culpa de un cáncer en las cuerdas vocales. Años después regresó para tener un papel en Finding Hanna, el que sería su último paso ante los espectadores antes de su fallecimiento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BAMF Style (@bamfstyle)

Aunque la triste noticia llegó el pasado 11 de mayo, no ha sido hasta el 5 de junio cuando la familia lo hizo público. En concreto, fue su mujer Ángela la que lo hizo oficial al lanzar un comunicado a la prensa y los seguidores. Tal y como confirma, la enfermedad contra la que luchó durante años ha sido el motivo de su fallecimiento.

En el año 1960 debutó en la película Kansas busca a un asesino, el pistoletazo de salida a una sólida carrera en la que nunca le faltó el trabajo. Hay que recordar otros papeles, como los que interpretó en Raise Your Kids on Seltzer, Grillados y en series como Entre fantasmas, The Cleaner o The O.C., recordadas por muchos por ser más recientes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Glen Cotterill (@scooterlad)

Su mayor éxito le llegó gracia sal abogado Tony Petrocelli, que primero fue una película y se terminó convirtiendo en una serie gracias a la enorme aceptación que tuvo entre el público. Inspirado en un abogado de antepasados italianos, fue nominado a un Emmy a un Globo de oro por su intepretación.

Amigos y compañeros de profesión han ido dejando sus condolencias y utilizando las redes sociales para despedirse de Barry Newman al conocerse la noticia de su muerte.