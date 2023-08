Muere Michael Parkinson, el entrevistador más incómodo y polémico de la BBC

El mundo del periodismo está de luto. Michael Parkinson, uno de los presentadores más reconocidos de Reino Unido, ha fallecido a los 88 años. Esta información, como no podía ser de otra manera, ha sido compartida por sus compañeros de la BBC, que se han visto sorprendidos por esta trágica noticia.

Nacido en Yorkshire, dejó el colegio a los 16 años por un sueño: convertirse en nada más y nada menos que en jugador profesional de críquet. Esto tuvo lugar antes de dedicarse, profesionalmente, al periodismo en diversos medios de comunicación locales. Fue ahí cuando descubrió que esa era su verdadera pasión.

En la década de los 60 del pasado siglo, Michael Parkinson dio el paso de dedicarse a la actualidad televisiva. Fue en 1971 cuando llegó una de las oportunidades laborales más importantes de su vida: tener su propio programa de entrevistas en la BBC, en horario de máxima audiencia.

Time Davie, director general de la cadena de televisión pública de Reino Unido, ha definido a Michael Parkinson de la siguiente manera: “Fue el rey de las entrevistas y definió el formato para todos los presentadores y programas anteriores”. Por si fuera poco, quiso aprovechar la ocasión para ir muchísimo más allá:

“Entrevistó a las mayores estrellas del siglo XX y lo hizo de una forma que cautivó al público. Michael no sólo era brillante haciendo preguntas, sino que también sabía escuchar”, reconoció Time Davie sobre Parkinson, conocido cariñosamente como “Parky”. Él mismo llegó a calcular que, a lo largo de toda su trayectoria profesional, llegó a entrevistar a 2.000 celebridades.

Entre ellas, se encontraban John Lennon, Madonna, Elton John y hasta Muhammad Ali, entre otros tantos. Nick Robinson, periodista y compañero del fallecido en la BBC, ha hecho una publicación en Twitter. Entre otras cuestiones, destacó que Michael “fue el mejor entrevistador de nuestra era, dueño de la televisión de los sábados por la noche año tras año”. Descanse en paz.

Sir Michael Parkinson has died, aged 88. In 1985, the famed chat show host chatted to Russell Harty about his childhood in Yorkshire. pic.twitter.com/ORCbhixlz3

— BBC Archive (@BBCArchive) August 17, 2023