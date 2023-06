Muere la modelo e ‘influencer’ brasileña Lygia Fazio por culpa del polimetilmetacrilato

Lygia Fazio era un conocida modelo e influencer brasileña que se había conseguido convertir en toda una estrella en su país gracias a las redes sociales y a su espectacular físico. Ese afan por mejorar su cuerpo le ha costado la muerte por culpa del polimetilmetacrilato.

Todo comenzó en el año 2020, cuando se sometió a una cirujía para agrandar sus glúteos, para lo que se le implantó PMMA y silicona industrial, unas sustancias que le provocaron numerosas infecciones al repartirse por su cuerpo.

En ese momentó comenzó un enorme sufrimiento para la modelo, que tuvo que volver a pasar por el quirófano en numerosas ocasiones para conseguir eliminar de su cuerpo las sustancias. Pese a los esfuerzos, las cosas se complicaron y pasó hasta 100 días ingresada en un hospital por culpa de este retoque.

«Cómo me gustaría retroceder en el tiempo. Yo era así. Sin saberlo, me apliqué PMMA y silicona y casi muero. Estoy agradecida con el Señor por estar viva. Y por ayudar a muchas personas a no pasar por lo que yo pasé», explicó a sus seguidores en Instagram.

Pese a todo, el polimetilmetacrilato le siguió provocando graves complicaciones incluso años después, tanto que hace solo unas semanas sufrió un derrame cerebral. Aunque se hizo todo lo posible por salvar su vida, finalmente no pudo superar las complicaciones.

La familia de Lygia Fazio comunicó la triste noticia en sus redes sociales con este mensaje: «Desafortunadamente nuestra guerrera falleció. Gracias por todo el apoyo». Su familia celebró el pasado domingo un homenaje al que asistieron numerosos amigos y fans para darle su último adiós.