Muere Lasse Wellander, guitarrista de ABBA, a los 70 años

Lasse Wellander, guitarrista de la exitosa banda de pop sueca ABBA, falleció el pasado viernes 7 de abril a causa de un cáncer. La familia lo hizo saber el pasado domingo a través de un comunicado oficial publicado en Facebook.

“Lasse enfermó recientemente en lo que resultó ser un cáncer y falleció a primera hora el Viernes Santo, rodeado de sus seres queridos”, informan sus familiares en dicho comunicado. Además, explican también que en el momento en el que ocurrió su muerte se encontraba durmiendo. En la breve nota publicada añaden que como músico fue “increíble y humilde”. Y a su familia no le falta razón ya que Wellander tuvo una gran trayectoria profesional.

El guitarrista comenzó su camino junto a ABBA en octubre de 1974 grabando las canciones Intermezzo No.1 y Crazy World. Después de eso poco a poco fue tomando cada vez un mayor protagonismo en el grupo hasta convertirse en el guitarrista solista principal. El músico colaboró por última vez con el grupo en 2021 en Voyage, el álbum de regreso de la banda en el que Lasse Wellander tocó la guitarra.

Desde que comenzó a tocar para ABBA participó en la mayoría de sus canciones y los acompañó durante las giras que hicieron en 1975, 1977, 1979 y 1980. Asimismo tuvo su papel en la grabación de las canciones de la banda sonora de Mamma Mia. Aparte de para la famosa banda sueca tocó para otros artistas reconocidos como Pugh Rogefeldt, siendo un músico altamente demandado gracias a su talento.

Al comienzo de su carrera fue miembro de otra banda llamada Nature y gracias a uno de sus miembros, Ted Gardestad, conoció a dos de los componentes originales de ABBA: Bjorn Ulvaeus y Benny Andersson. Como solista recibió también numerosos reconocimientos gracias a su talento y su extenso trabajo como músico de sesión. El último de ellos se lo concedieron en 2018 de parte de la Unión de Músicos Suecos, el premio especial Studioräven Award. Además, lanzó siete álbumes en solitario y dos de ellos lograron colarse en las listas de éxitos de los años ochenta.

Another amazing example of Lasse Wellander’s (1952-2023) virtuosity and contribution to ABBA. #abba #abbavoyage #70s #music #pop #mammamia #rip #sweden pic.twitter.com/zzsmnxbScZ

— Lay All Your ❤️ On Me (@JonJon22511287) April 10, 2023