Luto en Argentina al conocerse la muerte de Benjamin Gamond, jugador de rugby de tan solo 23 años que ha sufrido una violento ataque completamente inesperado. Por si el drama no fuera suficiente, su novia fue testigo de todo de primera mano.

La estrella del deporte se encontraba de vacaciones disfrutando de la paradisiacas playas de Oaxana, pero allí fue atacado por la espalda de forma completamente inesperada. El agresor le atacó con un machete, lo que le provocó heridas que han terminado por ser mortales.

Macarena Elía González, pareja del fallecido, asistió a solo unos metros al ataque por la espalda. Junto a ella también estaba su amigo de la infancia Santiago Lastra, que también resultó herido al intentar ayudar parar el ataque.

El jugador sufrió una fractura en el cráneo y que le provocó la pérdida de masa encefálica. Según el diario argentino Clarín, ingresó en el Hospital General de Ciudad de México para una operación de urgencia, pero los médicos no pudieron hacer nada por su vida.

La terrible confirmación llegó en forma de comunicado de la familia a través del Tala Rugby Club, equipo en el que el joven jugaba: «La familia Gamond informa con inmenso dolor la triste noticia que Benja no lo logró. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes pero no alcanzó».

«Con profundo dolor informamos que hace minutos ha fallecido nuestro querido ‘Benja’ Gamond. Abrazamos y acompañamos a su mamá, sus hermanos y toda su familia, a sus amigos y a toda la comunidad blanquinegra en este tristísimo momento», añadía.

La polícia ha detenido al supuesto agreso y ha sido identificado como Cruz Irving Martínez Flores, un joven de 21 años que llegó a la zona en busca de empleo, pero que no nació allí.