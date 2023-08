John Gosling fue teclista de la famosa banda británica The Kinks entre 1970 y 1978. Formó parte de otras agrupaciones, pero la más famosa sin duda fue esta. El músico falleció el pasado viernes a los 75 años de edad.

El propio grupo ha sido el encargado de difundir la triste noticia de su muerte en un comunicado que han posteado en sus redes sociales. “Estamos muy tristes por las noticias del fallecimiento”, comienzan escribiendo. “Estamos enviando nuestras condolencias a su mujer y familia”, continúan. Acto seguido, cada miembro de la banda ha querido dejar su mensaje de despedida personalizado.

We are deeply saddened by the news of the passing of John Gosling. We are sending our condolences to John’s wife and family. (1/4) pic.twitter.com/eFl5n6MQfB

Aunque el grupo llegó a ser un quinteto, tres son los miembros que se despiden de John Gosling. The Kinks fue fundado por los hermanos Ray y Dave Davies. El primero de ellos ha querido dar en primero lugar su pésame a Theresa, la mujer del fallecido, y al resto de su familia. “Descansa en paz, querido John”, se ha despedido. El otro fundador ha expresado el dolor que siente por la pérdida de su viejo amigo. “Ha sido un amigo y un importante contribuyente a la música de The Kinks durante su tiempo con nosotros”, ha querido recordar. “Siempre tendré un profundo afecto y amor por él en mi corazón. Gran músico y gran hombre”, ha añadido.

Por último, se despide Mick Avory, batería de la banda desde su fundación hasta 1984. “Perdemos a un querido amigo y colega, era un gran músico y tenía un sentido del humor fantástico… Lo que lo convirtió en un miembro popular de la banda, nos deja algunos recuerdos felices. Dios lo bendiga”, ha expresado.

The Kinks fue fundado en 1960 por Ray y Dave Davies. En 1970 se unió John Gosling y lo abandonó en 1978, sustituyéndolo Ian Gibbons. La banda se mantuvo en activo hasta 1996 y entre sus principales éxitos se encuentran You Really Got Me, Sunny Afternoon o Tired of Waiting for You. El fallecido fundó en 1994 junto a otros excompañeros el grupo The Kast Off Kinks. De él formaron parte Avory, Jim Rodford y John Dalton. Finalmente, el teclista se retiraría por completo de la música en 2008.

The Kinks’ former keyboardist throughout the 1970s John Gosling has died at the age of 75.

His audition for the band was the recording session for “Lola.” pic.twitter.com/8qLkGA7xLN

— Eric Alper 🎧 (@ThatEricAlper) August 6, 2023