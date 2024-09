Muere James Darren, protagonista de ‘T.J.Hooker’ y actor de ‘Star Trek’, a los 88 años

El mundo de la interpretación está de luto. James Darren, cuyo nombre real era James William Ercolani, ha muerto a los 88 años. El que fuera ídolo adolescente por excelencia en la década de los 50 nos ha dejado. Una triste noticia que ha dejado completamente sin palabras tanto a sus amigos más cercanos como a sus familiares. Y es que el actor y también cantante perdió la vida mientras dormía, cuando iba a someterse a una intervención quirúrgica. Jim Moret, periodista e hijo del fallecido, ha dado unas declaraciones a diversos medios locales. De esta forma, confirmó que James Darren murió tras haber ingresado en la unidad de cardiología del Hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles. En ese mismo lugar, los médicos estaban valorando si someter al actor a un reemplazo de la válvula aorta. Es una operación complicada, por lo que debían estar muy seguros de tomar esta decisión.

A pesar de todo, el reconocido actor de T.J.Hooker estaba verdaderamente débil como para someterse a ese proceso. Tanto es así que murió mientras dormía. Esta triste pérdida fue notificada a la mayor brevedad posible tanto a familiares como a amigos. Todos, como no podía ser de otra manera, se quedaron completamente consternados y sin palabras. Y siendo honestos, no es para menos. Muchos eran los que le querían y admiraban, no solamente a nivel profesional sino también a nivel personal. Un claro ejemplo lo encontramos en la artista Nancy Sinatra que, a través de su perfil oficial en Instagram, quiso compartir unas emotivas palabras para despedirse de su gran amigo. Junto a ellas, dos preciosas imágenes. Por un lado una fotografía en el bautizo de su hija y, por otro, una en la que aparece junto al actor.

«Uno de mis amigos más queridos y cercanos en todo el mundo, de toda la vida, ha fallecido», comenzaba expresando Nancy Sinatra. Además, desveló que se trataba de nada más y nada menos que el padrino de su hija. «Le deseo un viaje rápido y hermoso a través del Universo y más allá. Buena suerte, dulce Jimmy. Mi corazón está destrozado pero lleno de amor por Evy, Christian, Anthony y Jimmy Jr».

Uno de los proyectos en el que más éxito cosechó James Darren fue, sin duda, T.J.Hooker. El actor fue protagonista de esta serie junto a William Shatner, quien también ha querido despedirse de él públicamente a través de su perfil en X (antes Twitter): «Qué hombre tan maravilloso, tan talentoso, tan cariñoso. Pasé los mejores momentos con él. El mundo es más pequeño por su pérdida».

La trayectoria profesional de James Darren

Nació el 8 de junio de 1936 en Philadelphia (Estados Unidos) y, desde muy temprana edad, dio el paso de formarse en el mundo de la interpretación a través de Stella Adler. James no tardó en obtener su primer papel en Gidget, donde interpretó a Moondoggie. Esto hizo posible que se convirtiera indudablemente en un auténtico ídolo adolescente y, por ende, pudiese probar suerte en otros ámbitos como es el de la música.

Pero no es el único proyecto en el que participó, ya que también marcó un antes y un después con títulos como es el caso de The Time Tunnel o, incluso, Star Trek: Deep Space Nine. Pero el gran punto de inflexión de su vida llegó con T.J.Hooker, serie en la que fue protagonista durante tres temporadas. A pesar de todo, hay algo que siempre ha tenido claro: el amor que sentía por su familia. Tras su fallecimiento, deja atrás a su mujer Evy Norlund, a tres hijos y cinco nietos. Sin duda, estamos ante una triste y dura pérdida tanto a nivel personal como profesional. Descanse en paz.