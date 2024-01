Muere Conrad Chase, concursante de ‘Gran Hermano 6’ que llegó a la final

El mundo de la televisión está de luto. Conrad Chase, conocido por su participación en la sexta edición de Gran Hermano, en la que quedó en segunda posición, ha fallecido repentinamente a los 58 años. Una noticia que, como era de esperar, ha dejado completamente sin palabras a sus seguidores.

Los encargados de dar a conocer la trágica noticia ha sido, precisamente, la agencia de representación Telegenia a través de un comunicado que no han tardado en compartir a través de sus redes sociales. En este mensaje en cuestión se podía leer lo siguiente: «Lamentamos el fallecimiento de Conrad Chase, concursante de Gran Hermano 6».

Además, quisieron añadir algo más: «Acompañamos en el sentimiento a sus compañeros, amigos y familiares». Debemos tener en cuenta que Conrad Chase saltó a la fama en 2004, tras haberse convertido en concursante reserva de la sexta edición de Gran Hermano, uno de los realities más reconocidos en nuestro país.

Lamentamos el fallecimiento de Conrad Chase, concursante de Gran Hermano 6. Acompañamos en el sentimiento a sus compañeros, amigos y familiares. pic.twitter.com/GSuOwr6CkO — Telegenia (@Telegenia1) January 26, 2024

A pesar de ser reserva, el americano entró a la casa más famosa de Guadalix tan solo 18 días después de que abriese sus puertas. Esto no impidió que, rápidamente, Conrad se ganase a pulso el cariño y el respeto de la audiencia de Gran Hermano. Hasta tal punto que consiguió colarse en la gran final, quedando en segundo puesto tras Juanjo Mateo.

A pesar de que el taxista se llevó el ansiado maletín de 300.000 euros, el vínculo entre los dos se estrechó muchísimo por haber vivido, juntos, un instante tan sumamente especial. Hasta tal punto que sorprendieron a la audiencia de Gran Hermano con el lanzamiento de La gosadera, un single. Dos años más tarde, estrenaron otro tema, titulado No te quiero más.

Por si fuera poco, Conrad Chase decidió seguir probando suerte en el mundo de la música. Fue entonces cuando surgió la oportunidad de formar parte del grupo Baja Boys. Y no solamente lo hizo como vocalista, sino que también se encargaba de las coreografías. ¡Fue una de las grandes experiencias de su vida!

El mundo de Gran Hermano, de luto por su pérdida

Como no podía ser de otra manera, esta triste y trágica noticia ha dejado destrozados a la gran mayoría de personas que han pasado por la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. Y no solamente a ex concursantes, sino también a seguidores del formato. Al fin y al cabo, el americano se ganó el cariño de miles de personas.

Entre los mensajes emitidos por ex participantes de este reality se encuentra Iván Armesto, finalista de la primera edición de Gran Hermano: «Mi más sincero pésame. Coincidí algunos días con él cuando fue concursante de GH. Era una persona amable y divertida. Siento su pérdida». Iñigo González, de esa misma edición, también se ha despedido públicamente de Conrad. Sin duda, una triste y dura pérdida. Descanse en paz.