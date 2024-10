Muere Christopher Ciccone, hermano de Madonna, a los 63 años

Madonna se encuentra viviendo días muy complicados. Tal y como se ha confirmado de forma oficial, Christopher Ciccone, el hermano menor de la artista, ha fallecido a los 63 años. Al parecer, y según han confirmado varios medios de comunicación, el empresario llevaba una larga temporada luchando para vencer el cáncer. De momento, se desconocen más detalles respecto a su fallecimiento. Pero, tristemente y por azares de la vida, el hermano de la cantante ha perdido la vida tan solo unas semanas después de de que su madrastra, Joan Clare Ciccone, falleciese de la misma enfermedad. Una situación muy complicada que tiene a la intérprete de Like a Virgin y a todo su entorno cercano completamente desolado.

Asimismo, y según cita The New York Post, el representante de Christopher Ciccone ha revelado que el diseñador falleció el pasado viernes en Michigan. Al respecto, no se han querido dar más detalles del caso ni del entorno familiar de Madonna. Pero, teniendo en cuenta el lazo que siempre unió a la cantante con su hermano menor, no queda duda de que la artista de 66 años está viviendo una gran pérdida. Pues, tanto ella como el diseñador trabajaron juntos durante bastante años. Como su mano derecha a nivel profesional, Ciccone ejerció como asistente, vestidor, estilista y director artístico de la estadounidense.

Su relación con Madonna

Sin embargo, la buena relación personal y profesional que compartían se vio afectada en el año 2008. Al parecer, Christopher Ciccone apostó por publicar sus memorias y contarle al mundo cómo había sido su vida junto a la estrella del Pop. Un proyecto muy personal que presentó bajo el título de Life with My Sister Madonna y con el que abordaba también aspectos desconocidos de la vida de su hermana, como detalles sobre sus relaciones sentimentales.

Este gesto no le hizo nada de gracia a Madonna, quien decidió romper cualquier lazo que la uniese a él. Eso sí, no fue la primera disputa entre los hermanos. Según se ha revelado, en el 2001, Christopher Ciccone se molestó mucho con la artista porque ella no quiso contratarlo como director de su gira Drowned World Tour.

Años de distancia provocaron que ambos decidiesen sellar la paz. De esta manera, en el 2012, el recientemente fallecido le contó al medio Evening Standard que volvía a tener un buen trato con su hermana mayor. «Estamos en un nivel de trato perfecto en este momento. En lo que a mí respecta, estamos bien», afirmó entonces. «Estamos en contacto, aunque hace mucho que no la veo. Volvemos a ser hermanos. No trabajo para ella y es mejor así», explicaba.

La vida profesional de Christopher Ciccone

A nivel profesional, Christopher Ciccone decidió orientar su vida a otros artistas. Durante los años siguientes, trabajó como diseñador, artista y director. Además, llegó a organizar conciertos y videos musicales para artistas como Dolly Parton y Tony Bennett. Todo ello sumado a que, incluso, se adentró en la industria del cine.

Asimismo, también apostó por ser diseñador de interiores, muebles comerciales y residenciales. Por otro lado, a nivel sentimental, se casó con el peluquero británico Ray Thacker en 2016. Por lo tanto, Madonna ha tenido que ver, en tan solo un año y medio, como su familia se ha ido reduciendo.

Antes de Christopher Ciccone, el pasado 2023, su hermano mayor, Anthony Ciccone, falleció causa de una insuficiencia respiratoria y cáncer de garganta. Una terrible pérdida con la que se despidió de sus seres queridos con tan solo 66 años. Ante el fallecimiento de su hermano menor, Madonna se ha querido pronunciar públicamente en sus redes sociales.