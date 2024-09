El indescriptible look de Madonna durante su homenaje en la Semana de la Moda de Milán

Madonna tiene 66 años y ha dedicado su vida al mundo del espectáculo. Su trayectoria ha inspirado a cientos de artistas, como por ejemplo a la pareja de diseñadores formada por Domenico Dolce y Stefano Gabbana. La cantante se ha presentado en el último desfile que la firma ha organizado en Milán para celebrar la Semana de la Moda. Su estilismo no ha dejado indiferente a nadie. Es indescriptible, pero sin duda quedará en la memoria de sus admiradores.

No es habitual que Madonna acuda a este tipo de eventos, pero ha hecho una excepción porque el desfile era un tributo a su mediática carrera. Ha elegido para la ocasión total look Dolce & Gabbana cuyo complemento más característico era un velo de encaje de chantilly. Esta prenda iba sujeta a su cabello con una corona de oro y cristal.

Madonna en la Semana de la Moda de Milán. (Foto: Gtres)

La intérprete de Hung Up ha lucido un corsé negro que marcaba su definida figura. Ha demostrado que la edad no está reñida con ningún estilo, por eso ha ofrecido su versión más desenfadada y se ha convertido en una de las grandes protagonistas del acto. No es para menos, pues de forma inconsciente ha marcado las pautas de la colección Dolce & Gabbana primavera-verano 2025.

Un detalle inolvidable

Madonna tuvo un detalle con Domenico Dolce y Stefano Gabbana que cambió para siempre la vida de los diseñadores. Cuando estaba en el mejor momento de su carrera, le invitaron a Cannes para asistir al estreno del documental En la cama con Madonna. Muchos medios nacionales e internacionales se desplazaron hasta allí para cubrir el evento, así que lo que sucedió estuvo en boca de todos durante bastante tiempo.

Madonna en la Semana de la Moda de Milán. (Foto: Gtres)

Corría el año 1991 y la cantante decidió llevar un bustier de Dolce & Gabbana con pedrería. No fueron pocos los que se fijaron en esta extravagante prenda y la marca creció a pasos agigantados. Madonna se dio cuenta del éxito que había tenido, así que confió en los diseñadores de la citada firma para la creación de su nuevo vestuario. A partir de ese momento se generó un vínculo entre ambas partes que resulta bastante atractivo.

La llegada de Madonna a Milán ha causado sensación. La artista ha demostrado una vez más que su estilo es único, inigualable e inconfundible. Eso sí, son muchos los que quieren parecerse a ella, por eso Dolce & Gabbana ha creado una línea que está basada en los momentos más icónicos de la diva del pop.

El nuevo desfile de Dolce & Gabbana

Madonna en la Semana de la Moda de Milán. (Foto: Gtres)

El desfile de Dolce & Gabbana en la Semana de la Moda de Milán ha sido todo un espectáculo. Las luces se apagaron y cuando se encendieron nació la magia. Un grupo de modelos con pelucas rubias, imitando al mítico color de pelo que lleva Madonna, desfilaron por una pasarela de infarto. Los brillos, las formas imposibles y la falta de discreción se apoderaron de este evento.

La cantante estadounidense estaba presenciando el espectáculo desde la primera fila. No perdió detalle de lo que pasaba en el escenario. Varios testigos aseguran que aplaudió en diferentes momentos, sobre todo cuando la marca rindió tributo a la primera parte de su carrera.

Una de las modelos que ha participado es Vittoria Ceretti, quien lució en un vestido tubo con copas en forma de cono. Los diseñadores han agradecido el detalle que Madonna ha tenido con ellos. No se siente cómoda con estas iniciativas, pero ha hecho una excepción.