Muere Bob Barker, mítico presentador de ‘El Precio Justo’

La televisión estadounidense se despide de uno de sus comunicadores más legendarios. Bob Barker, uno de los presentadores más conocidos de la parrilla televisiva americana, ha fallecido a los 99 años. Una triste noticia que ha sido comunicada por su representante.

«Con profunda tristeza anunciamos que el mayor artista que jamás haya existido, Bob Barker, nos ha dejado», declaró en un comunicado enviado a la agencia AFP. Tal y como ha explicado, el comunicador ha muerto «por causas naturales» en su casa de Hollywood Hills, al oeste de California.

Legend. Icon. With a career that spanned over 60 years on television and radio, Bob Barker was one of the world’s most recognizable game show hosts, entertaining generations.

1/2https://t.co/FTaDAZSzHX

— SAG-AFTRA (@sagaftra) August 26, 2023