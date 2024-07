Muere Benji Gregory, el niño de la mítica serie ‘Alf’, en extrañas circunstancias

Muchos de los fans de la serie Alf, que son legión en todo el mundo, lloran hoy la muerte del actor Benji Gregory, conocido por ser el niño protagonista de la serie. En ella dio vida a Brian Tanner, el hijo pequeño de la familia y que se convirtió en el mejor amigo del extraterrestre que vivía en su casa.

Después del éxito de la película E.T., en la que un entrañable extraterrestre era abandonado en la tierra por sus compañeros y tiene que ser acogido por una familia en su casa para evitar que las autoridades investiguen con él, se hizo una serie que utilizaba una historia muy parecida. Pese a que estaba basada en un comic de Marvel, las coincidencias eran muchas.

El actor fue encontrado sin vida en el pasado 12 de junio -aunque la noticia no se ha sabido hasta ahora- en el interior de su coche junto a su perro guía y por el momento la investigación sigue abierta para determinar las causas de la muerte. Se sabe que Gregory, de 46 años, sufría un trastorno de sueño y podría haberse quedado dormido en el interior de su vehículo.

Las últimas noticias que se tienen de él antes de su muerte son que acudió a una oficina bancaria para ingresar unos cheques, siendo en el aparcamiento de la misma donde ha sido descubierto su cadáver. Según la hermana del fallecido, desde hace tiempo padece depresión, trastorno bipolar e insomnio.

Tal y como informa el portal TMZ, uno de los mejor informados de Estados Unidos en el mundo de los famosos, el calor que en estos momentos sufre Arizona y el haberse quedado dormido podrían ser las causas del trágico final.

Aunque fue con Alf donde más éxito tuvo, Benji Gregory tuvo una carrera como actor infantil muy importante en los años 80 al aparecer en pequeños papeles en series como El Equipo A, T.J. Hooker, Cuentos asombrosos, Punky Brewster, Dimensión desconocida y Mr. Boogedy. El salto al cine lo hizo con otra película muy conocida en la época como fue Jumpin’ Jack Flash, compartiendo escenas con Whoopi Goldberg.

