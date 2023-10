Muere Amado Jaén, bajista de Los Diablos y creador de ‘Un rayo de sol’

El mundo de la música está de luto. Amado Jaén, uno de los músicos y compositores más reconocidos en nuestro país, ha fallecido el pasado martes a los 74 años según han informado fuentes cercanas al artista. El que fuera uno de los fundadores de Los Diablos, banda en la que fue bajista, sufría un cáncer desde hace meses. Hace tan solo una semana, fue intervenido quirúrgicamente pero, a pesar de todo, ha perdido la batalla.

Sin duda, estamos ante la pérdida de uno de los músicos más consagrados de nuestro país. No es ningún secreto que Amado Jaén está detrás de grandes éxitos de Los Diablos, como es el caso de Un rayo de sol. Recordemos que esta canción fue compuesta por dos franceses, con un título diferente. Pero fue Jaén el que la adaptó al español, convirtiéndolo en un auténtico himno de la banda.

Pero no todo queda ahí, sino que Amado Jaén también estuvo detrás de la composición de diversas canciones que han marcado un antes y un después en la vida de muchas personas. Desde Rosana hasta Acalorado, pasando por Oh oh July, entre otras tantas. ¡Pero la cosa no queda ahí!

Y es que el que fuera uno de los fundadores de Los Diablos compuso la canción Y sólo tú, con la que España participó en Eurovisión en el año 1981, interpretada por Bacchelli. Otra de las facetas a destacar de Amado Jaén es que adaptaba, tanto al castellano como al catalán, un gran número de canciones para dibujos animados.

Entre los proyectos más destacados en castellano se encuentran Los Caballeros del Zodiaco, El Inspector Gadget, Dragones y Mazmorras, El Gato Isidoro o, incluso, Los Snorkels. En cuanto al catalán, de las series emitidas en TV3, encontramos Musculman o Bola de Drac Z. Sin duda, estamos ante una tristísima pérdida. Descanse en paz.