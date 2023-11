Mozos de Arousa: Bruno confiesa un secreto a Ion Aramendi en ‘Reacción en cadena’

Reacción en cadena continúa amenizando las tardes a los espectadores de Telecinco. El concurso presentado por Ion Aramendi se ha convertido en una de las apuestas favoritas del público, y las cifras de audiencia lo demuestran. Un show donde los Mozos de Arousa se posicionan como uno de los grupos más legendarios hasta el momento.

El pasado lunes 20 de noviembre la agrupación comenzaba la semana con 830.049 euros en su marcador. Una cifra de infarto que no dejó indiferente a nadie, ni siquiera al propio presentador del programa. «Qué burrada lo que tienen acumulado estos chicos», exclamó el comunicador.

Los Mozos suman 12.875 euros a su bote, que ya asciende a 842.924 euros 😱💥 ¡Enhorabuena campeones! ⛓ #ReacciónEnCadena21N

🔵 https://t.co/qfa5gNwdRd Gracias por acompañarnos otro programa más 👋 pic.twitter.com/Do8XUdEITC — Reacción en cadena (@reaccion_cadena) November 21, 2023

Durante la prueba de ‘Palabras encadenas’, Aramendi se acercó a Bruno, uno de los miembros de Mozos de Arousa, para preguntarle si se había hecho algo en el pelo debido a que se lo notaba diferente. «Me lo he cortado», le afirmaba el joven. Por su parte, el presentador no dudó en alagarlo por su elección.

«Te veo bien», le dijo. Pero, seguía habiendo algo diferente en Bruno, por lo que Ion Aramendi no pudo aguantar más la curiosidad. «Bruno, estás guapo tío», le reiteró. «¿Quieres que te cuente un secreto?», le respondió el participante. Unas palabras con las que se ganó la atención de todos los presentes en el plató de Mediaset España.

«Yo llevaba un tiempo que tenía mucha caída de pelo y tal y me estoy haciendo un tratamiento. ¡Y la verdad es que me está funcionando!», le confesó Bruno. «No me lo puse, no es de esto que te lo pones así… son unas gotitas y esas cosas para que tenga más fuerza», agregó el de los Mozos de Arousa. Una sinceridad por la que el comunicador quiso agradecerle. «Gracias por compartir tus movidas», dijo en broma a modo de conclusión.