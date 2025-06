Supervivientes 2025 ha concluido de manera definitiva y, con ello, ha cerrado el ciclo de su aventura. El punto final a una travesía por Honduras donde no todos los participantes han tenido un bonito desenlace. Y es que, tal y como se pudo ver en el primer debate, Anita Williams y Montoya han vuelto a levantar una barrera entre ellos. A pesar de que el sevillano manifestó públicamente que la catalana era la mujer de su vida y que siempre estaría a su lado, pasase lo que pasase, en el programa se revelaron secretos que no sentaron muy bien al artista. Una mala noche para el tercer finalista del concurso que continuó con su bloqueo a la joven en WhatsApp. Todo ello sumado al hecho de que dejó de seguir en redes sociales las cuentas de la productora, de Sandra Barneda y del propio reality.

Montoya no quiere tener ningún tipo de contacto con Anita Williams, ya lo ha dejado claro. De hecho, optó por no acudir al segundo debate de Supervivientes ni a la fiesta que suele organizar la productora tras el final del concurso. El sevillano ha desaparecido de la esfera pública y no quiere saber nada del mundo del entretenimiento. Una situación que ha sorprendido a todos, incluida a la propia ex concursante de La isla de las tentaciones. Y es que, la joven, de 27 años, no comprende cómo pudo pasar de mostrarle afecto y apoyo en la isla, donde llegaron a tener sexo, a aplicarle la ley de hielo. Una decisión muy contundente que, supuestamente, podría deberse a consejos y comentarios de la familia del andaluz.

Según reveló Carlos Sobera en el segundo debate de Supervivientes 2025, los médicos han aconsejado a Montoya que se aleje del foco mediático. Montoya está cuidando su salud mental y el equipo médico le recomienda desconectar. Sin embargo, por lo que parece, este no será el final del sevillano en televisión. Y es que, se ha revelado que tiene intenciones de volver en el momento indicado.

«Quienes le conocen aseguran que tiene intención de hablar y explicar a sus seguidores el motivo de este cambio de tercio tan inesperado», afirmaba el periodista Saúl Ortiz. Asimismo, el comunicador ha explicado que el propio entorno cercano de Montoya le aconseja tener una conversación con Anita Williams. Pues, todavía tienen muchas cosas que aclarar.

Lejos de quedar ahí, la periodista Sandra Aladro ha declarado que la catalana tenía muy claro lo que haría si su nuevo intento con el sevillano no salía bien. «Tenía preparada una artillería», indicaba en TardeAR. Unas declaraciones con las que ha dejado caer que Williams ya intuía que iba a pasar algo así con Montoya. Y no se equivocaba.

Por ahora, la cuarta finalista de Supervivientes 2025 ha puesto rumbo a su Barcelona natal para estar junto a su hijo y su familia. Un regreso donde ha explicado que ella también se alejará de las redes sociales durante un tiempo. Pues, quiere centrarse en ella misma y desconectar de la polémica surgida durante los últimos días.