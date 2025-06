Anita Williams, muy crítica con Montoya tras ‘Supervivientes 2025’: «Me bloqueó nada más salir»

Supervivientes 2025 ha concluido su andadura de manera oficial. El popular reality de supervivencia ha finalizado su edición y lo hizo, el pasado domingo 22 de junio, de la mano de su gran debate final. Presentado por Carlos Sobera, el público tuvo la oportunidad de ver como los supervivientes se reencontraban, tras todo lo vivido en Honduras, y zanjaban sus cuentas pendientes. Un tenso momento donde, entre otras cosas, uno de los temas más comentados fue la ausencia de Montoya. Y es que el sevillano, tras lo vivido en la gala del jueves, ha querido desvincularse de todos, incluido de Anita Williams.

La ex pareja de La isla de las tentaciones vivió un tenso momento en el plató. De hecho, no faltaron los reproches, las lágrimas y las acusaciones. Por ello, la gran incógnita del debate de anoche era saber si los jóvenes acudirían al programa. Así pues, antes de confirmarse que el tercer finalista de la edición no acudiría, Anita Williams tuvo la oportunidad de hablar con Carlos Sobera. Un intercambio de palabras donde la joven, de 27 años, confesó sentirse muy decepcionada con el que creía que era el amor de su vida. «Me bloqueó nada más salir», reveló para sorpresa de todos.

«Le quería llamar al día siguiente, cuando vi todos los comentarios que decían sobre él en las redes sociales, pero no me lo cogió», explicó. Pues, al parecer, tras la final del reality, el sevillano quiso desvincularse de la catalana. Una curiosa situación que se diferencia mucho del Montoya que no paraba de mostrarle afecto y cariño a la joven durante el concurso.

«La gente puede tener opinión, porque nos exponemos públicamente para lo bueno y para lo malo, pero hay que mostrarla con respeto», comentó la catalana respecto al odio que ha recibido Montoya en redes sociales. Y es que, el ex participante de La isla de las tentaciones ha pasado de ser aclamado por toda España a tener una gran base de retractores.

«Me arrepiento de haber mentido por él en el programa, así ahora no tendría que arrepentirme por haberlo contado», confesó Anita Williams. Unas palabras con las que hizo referencia a la gran bomba que soltó en la gala del pasado jueves. Pues, para sorpresa de todos, confesó que tenía un pacto con Montoya de no contar que habían tenido sexo en Playa Misterio, al inicio de la edición.

Anita Williams se sincera: «No he querido hacerlo, era contar la verdad»

Cuando Makoke reveló en el programa que ambos jóvenes habían vivido una noche de pasión en Playa Misterio, Anita y Montoya negaron por activa y por pasiva dicha información. Sin embargo, lo sucedido tras la final de Supervivientes 2025 hizo que la catalana contase un par de verdades.

Carmen Alcayde, como amiga de Montoya, no dudó en defenderlo. «Dijo que necesitaba tiempo porque estaba sobrepasado, el otro día le hiciste parecer el malo de la película», le dijo a la catalana. Unas palabras con las que el público presente en el plató no se mostró nada de acuerdo. De hecho, la abuchearon. «No he querido hacerlo, era contar la verdad», zanjó Williams.