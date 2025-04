No es ningún secreto que Supervivientes 2025 está siendo una de las ediciones que más está dando de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado domingo 20 de abril, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva gala de Conexión Honduras presentada por Sandra Barneda. Entre otras cuestiones, fueron testigos de la llegada a plató de Almácor tras haber tenido que abandonar el concurso, pero también del sorprendente Puente de las Emociones que protagonizó Manuel González. Pero no todo queda ahí, ya que, como suele ser habitual los domingos, pudimos presenciar un tenso Oráculo de Poseidón, donde los concursantes de Supervivientes 2025 trataron de saldar sus cuentas pendientes. En un momento dado de la noche, Montoya se vio superado por la situación, hasta tal punto que reconoció que se estaba planteando la opción de activar el protocolo de abandono. Entre otras cuestiones porque, aunque lo intenta, no logra sentirse del todo bien en el concurso.

Durante el Oráculo de Poseidón, Sandra Barneda no tardó en darse cuenta de que Montoya había roto a llorar. Fue entonces cuando le preguntó qué le ocurría. El de Utrera quiso tirar de sinceridad: «Creo que he tocado fondo. Emocionalmente, creo que estaba fuerte, pero esto ya es revivir muchas cosas», comenzó diciendo a la presentadora de Conexión Honduras. Y fue más allá: «Creo que la gente en España y los flamencos entenderán que esto está siendo muy duro. Me he desfondado», reconoció. El andaluz, además, confesó que su enorme bajón viene dado por estar reviviendo muchas cosas con Anita Williams y Manuel González, desde que el gaditano puso punto y final a su etapa en Playa Misterio. Al fin y al cabo, ninguno de los concursantes sabía que el ex tentador de la catalana se encontraba cerca de ellos, concursando como uno más.»Sandra, yo sé que si me miras, me entiendes», continuó diciendo Montoya.

«Que soy persona y esto es mucha tela. Si eres inteligente, me entenderás. Dime si esto lo aguanta alguien como persona, ¡dímelo! Esto no acaba nunca», protestó. Estaba tan al límite que su ex pareja, Anita Williams, confesó en el Oráculo de Poseidón que era la primera vez que le veía tan sumamente destrozado.

«Es todo muy reciente y, a lo mejor, con mi familia es con quienes estoy bien. No puedo más», alcanzó a decir el de Utrera, visiblemente emocionado. Como no podía ser de otra manera, y al ser conscientes de que podía activar el protocolo de abandono, Laura Madrueño y Sandra Barneda hicieron todo lo que estaba en su mano para intentar calmarle.

Pero él seguía insistiendo en que, además de lo dura que era esta experiencia, esa constante guerra a tres le estaba agotando por completo: «Mantener la mente fuerte con condiciones extremas, pero esto ya es otra cosa…», aseguró, entre lágrimas. Aprovechando su nominación, el ex participante de la octava edición de La isla de las tentaciones mandó un mensaje a la audiencia: «España y los flamencos me entienden. Y Sandra también». ¿Activará el protocolo de abandono o los espectadores dejarán de votarle para salvarle? ¡Pronto lo descubriremos!