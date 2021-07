Monstruita es una de las máscaras más buscadas y simpáticas de la segunda edición de ‘Mask Singer’. Aunque sigue habiendo muchas dudas sobre su identidad, repasamos las pistas y apuestas sobre el nombre del famoso que se esconce bajo la máscara.

Tras su primera actuación, el nombre más repetido fue el de Malú. Javier Calvo se unió a la alocada teoría de José Mota de que la que fuera su compañera en la primera edición volviera al plató. Según ellos, la cantante cogió mucho peso durante el embarazo y le encantan las chucherías.

En cambio, Paz Vega deseó que fuese Elsa Pataky la que estuviese bajo Monstruita. Ambrossi, por las pistas, apostó por la actriz Macarena Gómez, gran amiga de Fernando Tejero, que fue Mostruo en la primera edición.

En su nueva aparición en el programa, Monstruita dejó nuevas pistas sobre su identidad:

Esta Monstruita llegó a cantar en un grupo de rock

Tengo el honor de haber hecho historia

No me gusta estar rodeada de muchos monstruos

Tras las nuevas pistas, los investigadores han optado por nombres como: Macarena Gómez, Pilar Rubio, Mireia Belmonet y Teté Delgado.

Primeras pistas

La primera pista de Monstruita ha llegado gracias a ‘Espejo Público’, y dice lo siguiente: “Me he preparado mucho para estar a la altura de ‘Mask Singer’. Ahora me veis con este monstruoso tipazo peludo, pero tengo que confesar que he llegado a pesar casi 30 kilos más. ¡Me pirro por las chuches!”.

Por si fuera poco, hay más pistas: “Soy Monstruita, la máscara más divertida, un arcoíris de pelo y fantasía. No os asustéis, olvidaos de las cosas feas que se dicen de los monstruos. Esta monstruita es todo amor. Vengo dispuesta a soltarme las coletas en el escenario, así que ojito conmigo. Bueno, ¡ojazo!”.

¡Pero hay más! Y es que Monstruita dice que “mi único objetivo es que lo paséis bien y mandéis las preocupaciones al cuerno. Uy, ¿he dicho eso? Vamos a divertirnos porque… ¡donde hay pelo, hay alegría!”. Lo que es un hecho es que esta máscara es, sin lugar a dudas, una de las más graciosas de esta segunda edición.

En su primer aparición en ‘Mask Singer’, Monstruita ha dejado algunas pistas importantes para que los investigadores puedan descubrir su identidad: