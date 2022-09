Miriam Rodríguez sorprende con una versión muy personal de ‘La Bachata’

La artista gallega Miriam Rodríguez ha sorprendido a todos sus fans con el lanzamiento una versión muy personal de ‘La Bachata’, la canción que se ha convertido en un éxito mundial de Manuel Turizo.

De esta forma, Miriam Rodríguez ha sorprendido a sus más de 221 mil seguidores de Twitter con un vídeo en el que aparece cantando al piano, luciendo un look muy distinto al que tiene acostumbrado al público.

La artista viste una camiseta de tirantes con un oso de peluche estampado, unos vaqueros y posee un bronceado que combina con las trenzas color ocre que cubren todo su cabello.

Y COMO QUEVEDO ME DIGA “QUÉDATE” ❤️‍🩹

El bucle con La Bachata me llevó a improvisar y colar este versito que me salió por ahí en mi versión cortavenas 🫠#labachata @ManuelTurizoMTZ pic.twitter.com/UsGjeUt5zZ — Miriam Rodríguez (@miriamrmusic_) August 30, 2022

En el vídeo, la gallega toca al piano y entona una breve versión de La Bachata, el tema del cantante colombiano Manuel Turizo, y a parte añade unos versos originales en el que deja entrever una declaración de intenciones a Quevedo, haciendo alusiones a su canción Quédate.

Y como Quevedo me diga Quédate. El bucle con La Bachata me llevó a improvisar y colar este versito que me salió por ahí en mi versión ‘cortavenas’», escribió en el tuit que acompaña al vídeo la exconcursante de OT 2017.

Más de 320 retuits y 1.600 likes ha conseguido la artista, a quien sus seguidores alaban y valoran su versión musical