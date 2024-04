Miri y Angel Cristo protagonizan un nuevo encontronazo en ‘Supervivientes’: «Soy el hijo de un domador»

Desde que llegó a Supervivientes 2024 se ha convertido en uno de los participantes que más polémicas ha protagonizado en Honduras, algo que no ha cambiado. Ángel Cristo ha vuelto a tener un fuerte cara a cara con uno de sus compañeros: Gorka. Un fuerte intercambio de palabras donde han terminado salpicadas Miri y Marieta.

«Hablar sí pero hacer, poquito hacer. ‘Soy el hijo de un domador’, ‘Yo tengo dos coj****’, ‘Yo no se qué’, pero luego no haces una mierd*. Hablas mucho y haces poco. ¡No me cabrees desde el primer momento de la mañana!», le acusaba Gorka a Ángel. Unas palabras que no le sentaron nada bien al hijo de Bárbara Rey.

«Cuidadito con lo que dices. A mí no me vas a volver a acusar de eso y menos me vas a decir lo de domador ni nada. ¡Tú no vuelves a mentar a mi padre nunca! ¡Porque yo no menciono al tuyo!», le respondió Ángel Cristo. Fue entonces cuando Miri optó por intervenir para calmar la situación. «Esto no va contigo, ¡cállate!», le dijo Cristo.

El hijo de Bárbara Rey y Ángel Cristo continuó acusando a Gorka de ir de amigo y buen compañero, para luego clavarle el puñal por la espalda. Todo ello reiterándole a Miri que era una «malcriada» y acusando a Marieta de «estar más preocupada de la belleza que de la supervivencia».

Como era de esperar, en la Palapa los concursantes tuvieron la oportunidad de escuchar el enfrentamiento que protagonizaron en la playa. Ante ello, Gorka intentó restarle importancia, asegurando que todo había sido fruto de un mal despertar.

«Somos dos personas con mucho carácter. Somos amigos pero hay momentos en los que chocamos. Nos hemos levantado los dos un poco malhumorados. Hemos empezado una discusión de ‘machirulos’ y al final nos hemos insultado, hemos discutido y nos hemos faltado el respeto. Lo que no habéis enseñado es que esto al final ha acabado en reconciliación», explicó el entrenador personal.

Miri muestra su desacuerdo con Ángel Cristo en Supervivientes 2024

La joven chef le explicó a Jorge Javier Vázquez que lo que más le dolió fue que su compañero la llamase «malcriada». Por ello, no dudó en definirlo como un «maleducado». Ángel Cristo, por su parte, alegó que no iba a retirar sus palabras debido a que es lo que piensa de ella.

Una actitud que cansó a Miri, quien decidió romper todo tipo de trato con él. Eso sí, esta situación se produjo tras un nuevo enfrentamiento, esta vez, en la Palapa. «Va a hacer daño y no lo pienso permitir», sentenció Miri frente a sus compañeros.

Marieta, por su parte, no se quedó callada y confesó que no entiende a su compañero. «Primero te la da y cuando se le ha pasado viene preguntando si estás enfadada. He decidido que para mí no existe. Igual que está la palmera, está Ángel Cristo», destacó.