Miley Cyrus y Harry Styles optan a protagonizar la próxima actuación de la Super Bowl

Cada año la Super Bowl es se convierte en el evento deportivo más visto de Estados Unidos. Con cientos de millones de espectadores, el show del medio tiempo se ha posicionado como un hito en la carrera de cualquier artista que consiga protagonizarlo, sin embargo solo estrellas de primer nivel optan a actuar en ese escenario.

Rihanna fue la encargada del actuar en el intermedio de la Super Bowl de este año, desvelando al comienzo de su actuación el secreto que llevaba meses guardando: estaba embarazada de su segundo hijo con Asap Rocky. Una actuación histórica, que supuso además su regreso a los escenarios.

Ahora, cuando aún quedan ocho meses para que se celebre la edición del año que viene, ya han comenzado las negociaciones con varios artistas para protagonizar el espectáculo musical de la próxima Super Bowl. Y entre los nombres que más suenan nos encontramos con Harry Styles y Miley Cyrus.

Miley Cyrus is rumored to be in talks to perform at the upcoming SuperBowl halftime show. pic.twitter.com/7To6NZhCaQ

La semana pasada comenzaron los rumores de que el ganador del Grammy a Álbum del Año, Harry Styles podría ser el elegido para protagonizar la actuación de la próxima Super Bowl. Sin embargo, ahora el nombre de Miley Cyrus ha comenzado a sonar con fuerza.

La artista estadounidense se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. Tras comenzar una nueva etapa en su carrera, con el lanzamiento de Flowers como primer single de su nueva era, y del lanzamiento de su nuevo disco, su actuación en la Super Bowl es una de las más esperadas.

De momento no hay nada confirmado, pues será la NFL la que confirme el nombre del protagonista o la protagonistas de la Super Bowl 2024. No obstante, los nombres de Harry Styles y Miley Cyrus cada vez suenan más fuerte, por lo que probablemente uno de los dos sea el protagonista de la actuación del año que viene.

There’s been a lot of chatter, that multiple-time GRAMMY award winner and former One Direction Star Harry Styles will be the 2024 Super Bowl Halftime Show Performer

🔥 pic.twitter.com/c2lzUWUbSc

— MLFootball (@_MLFootball) June 7, 2023